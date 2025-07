Ricariche nel garage sotterraneo, che roba è questa? Un lettore ci scrive sorpreso di avere trovato diverse ricariche così collocate in un hotel di Firenze. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Colonnine nel garage sotterraneo a Firenze: ma non erano pericolose?

“Spettabile redazione, vorrei condividere con voi quanto segue. Nei giorni scorsi, in occasione di una sosta in un grande albergo di Firenze inaugurato nei mesi scorsi, ho utilizzato il parcheggio collocato nei sotterranei. Il mio stupore è stato grande nel trovare nel garage una parte riservata, con decine di colonnine e relativo stallo, per la ricarica di veicoli elettrici. E vi assicuro che quasi tutte le colonnine erano occupate. Si è parlato spesso di pericolosità delle auto elettriche. E trovare in un garage sotteraneo così tante colonnine è veramente curioso. Cordiali saluti“. Giovanni Pietrolonardo

Nessuna sorpresa: i Vigili del Fuoco non hanno visto criticità particolari

Risposta. Con tutto il rispetto, onestamente ci stupiamo del suo stupore. L’Italia, e non solo, è piena di garage sotterranei (pubblici e privati) in cui sono state collocate diverse wall-box per la ricarica, in corrente alternata. E non l’hanno fatto di nascosto. Già dal 2019 i Vigili del Fuoco hanno aperto un monitoraggio sul tema dei rischi di incendio legati alla auto elettriche. Premettendo di non vedere criticità particolari, criticità ravvisate piuttosto per auto a metano liquido, idrogeno e GPL. Un anno prima, nel 2018, il Dipartimento Nazionale degli stessi Vigili aveva emanato una circolare con le linee guida per l’installazione. E a queste ci si deve attenere, sia che si tratti di strutture in superficie o in sotterraneo. Nonostante questo, qua e là sono spuntati divieti di parcheggi di auto elettriche nei sotterranei di strutture commerciali anche in Italia, ma si tratta di iniziative estemporanee, che non nascono da alcun dettato normativo.