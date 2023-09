Ricariche nei distributori obbligatorie in Germania: lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz in margine al Salone dell’auto appena chiuso a Monaco.

Ricariche nei distributori obbligatorie, annuncia il cancelliere Scholz

Germania fredda nei confronti dell’auto elettrica? Tutt’altro, a sentire Scholz: “Nelle prossime settimane, saremo il primo paese in Europa a introdurre una legge che obbliga gli operatori di quasi tutte le stazioni di servizio a fornire ricariche da almeno 150 kW“. Con un’esenzione che verosimilmente, sarà limitata solo ai distributori di piccole dimensioni. Il cancelliere è convinto che rafforzare la rete di ricarica in patria darà ulteriore fiducia alle aziende del made in Germany. Per affrontare senza paura la concorrenza di Tesla e dei costruttori cinesi. “La competitività dell’industria automobilistica tedesca è fuori discussione“, ha detto, aggiungendo però di aspettarsi che i produttori locali offrano anche auto elettriche più economiche. “Ma andare a benzina costa già quasi tre volte di più dell’elettricità per fare 100 Km. Ciò significa che un’auto elettrica media spesso si ripaga da sola dopo soli cinque anni“, ha aggiunto Scholz.

Grandi reti come Aral e Shell si stanno già attrezzando

Anche senza un obbligo di legge, molte reti di stazioni di servizio stanno da tempo installando ricariche rapide accanto alle pompe di benzina. Aral, Shell e Total sono tra le più attivi, la prima anche con colonnine dotate di tecnologia Plug & Charge, che riconosce l’auto e attiva la ricarica senza necessità di app o card. Operatori più piccoli, come Knittel a Fulda, puntano invece sugli e-fuel. E, quindi, su sistemi di rifornimento che consentirebbero di mantenere gli attuali sistemi di approvvigionamento. Meno ottimista del cancelliere Scholz sul futuro del made in Germany nell’era dell’elettrico si è dimostrata Hildegard Müller, n.1 dell’Associazione tedesca dell’industria dell’auto (VDA). Il timore è che altri Paesi siano più seducenti per ospitare i nuovi impianti produttivi legati ai veicoli a batterie. Anche se Tesla ha già scelto proprio la Germania per il suo impianto europeo e lo stesso stanno facendo diversi produttori cinesi, anche di sole batterie.

Anteprima Volkswagen ID.7 – Paolo Mariano ci guida alla scoperta dell’ammiraglia elettrica tedesca: VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico