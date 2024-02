Ricariche nei distributori: la mappa per installare

Ricariche nei distributori: E-Distribuzione e RSE danno vita a una mappa interattiva per consentire agli operatori di individuare le stazioni più adatte.

Ricariche nei distributori: strumento interattivo da E-Distribuzione e RSE

In un Paese sovraffollato e caotico come l’Italia, non è facile scegliere dove installare una stazione di ricarica, anche in base alla potenza di cui la si intende dotare. Una strada percorribile è quella delle stazione di rifornimento di carburante, su strade urbane o extraurbane. Un nuovo strumento digitale per scegliere in quali piazzare le colonnine è stato sviluppato da E-Distribuzione, che gestisce la più ampia rete di distribuzione elettrica del Paese. E da RSE – Ricerca sul Sistema Energetico, società pubblica impegnata nell’analisi, studio e ricerca applicate al settore energetico. La mappa fornirà ai CPO (Charging Point Operator) indicazioni qualitative sulle aree di rifornimento presenti negli oltre 7.400 Comuni italiani in cui E-Distribuzione gestisce la rete. L’iniziativa nasce per dare un’accelerazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In ballo oltre 700 milioni di fondi in arrivo dal PNRR

Il PNRR dedica oltre 700 milioni di finanziamento all’incentivazione della mobilità elettrica sul territorio nazionale. E tra i criteri che sono stati fissati come maggior punteggio per aggiudicarsi i fondi c’è proprio il fatto che l’installazione avvenga in un distributore di benzina. Si parte dai dati relativi alle oltre 17.600 stazioni di rifornimento di carburante tradizionale servite da E-Distribuzione sulle strade urbane ed extraurbane del Paese. Lo strumento online fornisce un quadro informativo per eventuali richieste di connessione. Sia in bassa (100 kW) che in media tensione (350 kW). La valutazione qualitativa e l’entità degli interventi necessari per l’installazione delle infrastrutture di ricarica sono segnalate da tre diversi colori: verde scuro, verde chiaro e grigio. Colori che identificano, tra l’altro, l’eventuale necessità di avviare ulteriori e specifiche pratiche autorizzative.