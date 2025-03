ricariche motus-e

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Sono diventati 64.391 i punti di ricarica a uso pubblico installati in Italia. Rispetto a fine 2023 sono aumentati di di 13.713 unità. «Il Paese è sulla strada giusta, ma serve più coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti per portare avanti un processo di infrastrutturazione indispensabile» ha commentato Fabio Pressi, AD di A2A E-mobility e presidente di Motus-E presentando a KEY di Rimini la sesta edizione dello studio “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”.

I punti di ricarica lungo le autostrade sono 1.087 a cui vanno aggiunti gli altri 3.447 collocati a meno di 3 km dai caselli autostradali. In raffronto al resto d’Europa, e in rapporto con un parco auto elettriche tra i più esigui, l’Italia non è messa male.

Tanto che ha centrato il 75-80% dei parametri di adeguatezza fissati da Bruxelles. Facendo meglio di Paesi come la rancia, la Germania e il Regno unito, sempre citati come esempi di transizione elettrica avanzata.

L’Italia si distingue anche come uno dei Paesi con la maggior quota di caricatori fast o ultrafast, cresciuti l’anno scorso del 47% fino a rappresentare il 22% del totale. Non si può certo dire, quindi, che ci manchi una moderna rete di ricarica veloce in corrente continua.

Restano gli squilibri territoriali (57% dei punti di ricarica sono al Nord, il 20% al Centro e il 23% al Sud. L’analisi spaziale dei punti di ricarica geolocalizzati evidenzia infine che nel 94% del territorio è presente almeno un punto di ricarica nel raggio di 10 km; e nelle grandi città si arriva a 2000 punti di ricarica.

Pressi auspica perciò che “vengano estesi i termini per l’utilizzo dei fondi PNRR ancora disponibili, rivedendo i meccanismi di cofinanziamento per facilitarne l’impiego e supportare la crescita dell’infrastruttura nelle zone meno coperte”

Lo stesso approccio andrebbe esteso anche alla semplificazione e omogenizzazione degli iter autorizzativi, la cui complessità si riflette in una quota del 16% di infrastrutture installate ma non ancora utilizzabili dagli utenti finali (valore in lieve calo rispetto al 18% del 2023), o perché non è stato finora possibile realizzare il collegamento alla rete da parte dei distributori locali dell’energia, o per altre vischiosità burocratiche.

Anche quest’anno lo studio confronta i progressi dell’Italia con quelli degli altri major market europei. Con 19 punti di ricarica a uso pubblico ogni 100 auto elettriche circolanti, l’infrastruttura italiana si conferma davanti a quelle di Francia (14 punti ogni 100 auto elettriche circolanti), Germania (8 punti ogni 100 auto elettriche circolanti) e Regno Unito (7 punti ogni 100 auto elettriche circolanti), conservando il primato anche se si considerano solo i punti di ricarica veloci in corrente continua: Italia (3,4 punti in DC ogni 100 auto elettriche circolanti), Francia (2,6 punti in DC ogni 100 auto elettriche circolanti), Germania (1,7 punti in DC ogni 100 auto elettriche circolanti), Regno Unito (1,2 punti in DC ogni 100 auto elettriche circolanti).

Il rapporto punti di ricarica/circolante rispecchia i grandi passi avanti compiuti sul fronte infrastrutturale nonostante il notevole ritardo dell’Italia sulle immatricolazioni elettriche, testimoniato da una quota di mercato BEV nell’ordine del 5%, a fronte del 17,4% di market share registrato in Francia, il 16,6% della Germania e il 21,3% del Regno Unito.

L’Italia è davanti anche per quanto riguarda il numero di punti di ricarica rispetto alla lunghezza totale della rete stradale, con una media di 1 punto di ricarica ogni 4 km di strade. A seguire ci sono Regno Unito (1 punto ogni 5 km), Germania (1 punto ogni 6 km) e Francia (1 punto ogni 7 km).

Il volume delle installazioni realizzate dagli operatori pone l’Italia sulla giusta traiettoria per rispettare gli obblighi del Regolamento europeo AFIR, con una compliance del 75-80% sugli obiettivi Ue da centrare entro la fine dell’anno.

“Questi dati smentiscono completamente la narrazione di un’Italia arretrata dal punto di vista delle infrastrutture al servizio della mobilità elettrica”, conclude il presidente di Motus-E, “adesso però è il momento di valorizzare al massimo il lavoro fatto con un maggior coordinamento pubblico-privato, anche attraverso l’atteso aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica (PNIRE), per il quale la nostra associazione è a completa disposizione delle Istituzioni”.