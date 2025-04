Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ricariche Lidl monopolizzate dai soliti noti, un gruppo che si è organizzato per approfittare della gratuità. Succede ad Ancona, secondo la segnalazione di Daniele, che arriva dopo quella di un altro lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a Info@vaielettrico.it

Ricariche Lidl monopolizzate da un gruppo che si organizza su Whatsapp: e i clienti?

“Ho letto con interesse il vostro articolo sull’abuso dell’utilizzo delle colonnine elettriche LIDL e il vostro invito a contattare la direzione del market. Io ci sono passato e devo constatare che tale direzione non ha fatto proprio nulla. Nonostante nel market di Ancona ci sia un gruppo di prepotenti che ha monopolizzato le colonnine addirittura con un gruppo wathsapp, avvisando i sodali su quando andare.

Praticamente i clienti non riescono facilmente a ricaricare l’auto durante gli acquisti. La direzione ha molte segnalazioni, ma non ha mai agito. Ho dovuto subire una sorta di aggressione verbale da parte di un prepotente e salire cercando il direttore prima di ottenere risposta. La risposta? Se avessi subito aggressione avrei dovuto recarmi dai Carabinieri, nonostante la proprietà sia privata, non pubblica. La mia auto è stata segnalata nella chat dei prepotenti e non sono più andato.

A distanza di qualche mese la situazione è la solita: la direzione LIDL non ha fatto nulla e i prepotenti occupano le colonnine in totale indifferenza della direzione. Ho tutte le prove ovviamente“. Daniele

Ma qui a Civitavecchia la ricarica non c’è proprio…

“Faccio presente che qui nella città in cui vivo, Civitavecchia, alla Lidl non è mai esistita una colonnina di ricarica, e per di più gratis, per le auto elettriche. Purtroppo qui viviamo in un altro mondo, per lo meno non possiamo trovare le colonnine occupate, vista l’assoluta mancanza delle stesse”. Alfredo Bizzarri.

Ricariche Lidl monopolizzate? Succede solo in Italia…

Risposta. Il problema è che la Lidl (almeno in Italia) non si occupa di ricariche. Ha solo offerto un servizio gratuito per i clienti, pensando che ne avrebbero fatto buon uso. Quando, dopo diverse segnalazioni (anche nostre) si è accorto che c’era chi ne abusava, lasciando l’auto in carica per giornata intere, ha messo il limite di mezz’ora. Dopo di che l’operazione si interrompe in automatico.

Ma evidentemente, come segnala Daniele, c’è chi si è organizzato anche per questo, con dei veri e propri turni. La Direzione dovrebbe intervenire? Potendo sì, ma bisogna tener conto che è sul posto per organizzare la vendita di prodotti, non per gestire le ricariche. E che purtroppo, da quel che se ne sa, tra tanti paesi in cui la Lidl è presente, solo in Italia si verificano tante urbate del genere.