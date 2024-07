Ricariche interminabili? Io rabbocco in 6 minuti, in viaggio, oppure rifornisco a casa con il carichino. Claudio condivide la sua esperienza in Model 3. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Percorsi quasi 10 mila km con una media-consumi di 136 W/km

“Vorrei anch’io dire la mia a proposito dell’uso dell’auto elettrica. Ben sapendo che chi ha capito non ha bisogno di ulteriori conferme, mentre per chi non vuole capire non ci sono testimonianze che possano aiutare. Io sono il felice proprietario di una Model 3 HL da ormai 8 mesi. Quando ho deciso di fare il passo ero consapevole di quello a cui andavo incontro essendomi, documentato a lungo con i vostri video e con altri. In questi mesi ho ricaricato praticamente sempre a casa, utilizzando il carichino Tesla (no wallbox). Con l’unica precauzione di usare una presa a 16 Amp. perché della Schuko mi fido poco. (parere personale). In aggiunta devo dire che ho il FV sul tetto. Non c’é bisogno di aggiungere altro, é già stato detto tutto a proposito e qualche volta a sproposito. I miei consumi sono stati per 9.523 km di 136 W/km, fatti su percorsi misti (urbani, statali, autostrade)“.

Ricariche interminabili? Nei Supercharger il tempo d’un caffè…

“Quest’auto ha dei consumi imbarazzanti, come evidenziato da molti, se riferiti alle concorrenti. Di recente ho fatto un viaggio per vacanza da Cerveteri a Savona, circa 505 km. totali. Sono partito con il 100% e l’auto mi ha richiesto una sosta di 11 minuti al SUC di Forte dei Marmi. Arrivati e collegata la spina, l’auto mi ha detto che potevo riprendere il viaggio dopo 6 minuti. Naturalmente dopo 6 minuti non avevo nemmeno fatto a tempo ad addentare il panino. E ho lasciato l’auto in carica utilizzando la sosta anche per le nostre ovvie esigenze, alla fine delle quali la batteria aveva raggiunto il 100 %. Anzi, sono stato pure redarguito da Tesla per aver lasciato l’auto attaccata a carica finita. Non sapevo che fossero così fiscali, dato che si é trattato veramente di pochi minuti (in futuro starò attento)“.

Unica nota di demerito: il consumo della modalità sentinella, con l’auto ferma

“Ho raggiunto Savona con il 56%, carica sufficiente per il ritorno con nuova sosta a Forte dei Marmi se fossi ripartito il giorno dopo. Siccome sono ripartito dopo 8 giorni e l’auto è stata usata (anche se pochissimo), ho dovuto ricaricare due volte per una quindicina di minuti durante la settimana. Qui ci sta una piccola nota di demerito per la modalità sentinella che consuma circa 7 kWh al giorno e che quindi in una settimana necessita di una carica completa solo per se stessa. Naturalmente la si può disinserire e risparmiare kWh ma è un servizio e come tale ha un costo energetico, ognuno può fare le proprie scelte. Al ritorno il viaggio ha ripetuto l’andamento dell’andata quindi senza storia. Con la speranza di essere utile vi saluto e vi ringrazio per l’impegno“. Claudio Piccinini

Stop alle ricariche interminabili e convenienza su tutti i fronti. Solo i consumi della modalità sentinella ci sembrano…

Risposta. Consumare 136 W/km significa fare più di 7 km con un kWh. Ricaricando a casa si ha un risparmio enorme rispetto a un’auto a benzina o diesel, tanto più se l’energia arriva da fotovoltaico. Ma anche utilizzando i Supercharger Tesla a 0,45/kWh la convenienza c’è ed è notevole. Considerando che il prezzo d’acquisto e le prestazioni di una Model 3 sono più che competitivi rispetto ai modelli termici della stessa categoria. E che gli stessi tempi di ricarica si sono enormemente ridotti. Solo ci stupisce un po’ il consumo in modalità sentinella, o sentry mode: finora avevamo sempre sentito di cifre parecchio inferiori…

