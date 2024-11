Ricariche inaccessibili o inattive: siamo alle solite

Ricariche inaccessibili per mezzi parcheggiati o da attivare da mesi: siamo alle solite, con altre due segnalazioni, da Genova e da Bergamo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricariche inaccessibili o inattive (1) “Ci sono le gare di nuoto e i mezzi della Rai occupano lo spazio delle colonnine, possibile?”

“S ono una vostra appassionata lettrice, felice autista di una MG ZS EV con 87.000 km in due anni. Volevo condividere con voi che nemmeno mamma RAI, che paghiamo con le nostre tasse, rispetta gli elettronauti! Importante manifestazione di nuoto a Genova... I camion della RAI occupano le aree di ricarica... E noi che arriviamo da lontano… Nisba! Ho chiesto informazioni all’impianto e la risposta è stata “Eh ma sa, loro…“. Evidentemente loro possono mancare di rispetto agli altri! Continuate così, ottimo sito con ottime informazioni e confronti! “. Serena Stefanuto

Ricariche inaccessibili o inattive (2) “A Bergamo da 7 mesi aspettiamo che attivino le Atlante”

“Solo per segnalare che ci sono 3 colonnine installate a febbraio e marzo 2024 in Bergamo città, in 3 punti molto vicini. Ovvero: Via Borgo Santa Caterina, via Codussi e via Gastoldi (fronte iazzale cimitero monumentale). Sono tutte e 3 nel raggio di 1 km o 2 l’una dall’altra e tutte e 3 sono di Atlante, se non ricordo male sono 2 da max 50kW e l’altra da 100 kW.. Come al solito ci vogliono tempi biblici per renderle attive: quella del piazzale cimitero ha il film estensibile per non utilizzare le pistole, con la scritta che dev’essere collegata alla rete. Ma cazzarola, sono passati 7 mesi ed ancora nulla?? Nella zona c’è solo una colonnina attualmente, quindi sarebbe molto utile averle operative… La foto in questione è di via Codussi: c’è parcheggiata una BMW termica ed una Kia Niro elettrica a sinistra, ma ovviamente non in ricarica Saluti e forza Vaielettrico!!“. Ermanno

La vita a ostacoli dell’automobilista elettrico

Risposta. Del problema delle colonnine installate e mai attivate ci siamo occupate più volte, per le tante segnaalzioni dei lettori. Nella giungla di una normativa bizantina, si calcola che intercorrano 250 giorni lavorativi tra la domanda d’ installazione e l’entrata in funzione di un impianto. Solo una trentina di questi sono destinati all’esecuzione materiale dei lavori, tutto il resto è fatti di carta bollata e attesa per i premessi. Speriamo che le cose si velocizzino grazie al recente accordo firmato da Motus-e, E-Distribuione e Utilitaria, che ha lo scopo proprio di snellire l’iter. Per quel che tiguarda la ricarica di Genova occupata dai mezzi della Rai, nulla di nuovo sotto il sole. Il capoluogo ligure ha spazi molto ridotti e ci si arrangia come si può: non ne fanno le spese solo gli spazi di ricarica. Ma almeno un cartello per scusarsi del disagio sarebbe il minimo sindacale. E quantomeno l’indisponibilità di una ricarica andrebbe segnalata sulle app, in modo da evitare i viaggi a vuoto.

