Ricariche in Sicilia: in autostrada non pervenute, neppure in AC, racconta Nicola in questo report sullo stato desolante delle colonnine nell’isola. Invitandoci a girare un video per documentare questa realtà: appena possibile, lo faremo!

di Nicola Raspanti

“Vivo in Sicilia e da più di un anno mi sto avvicinando al mondo della mobilità elettrica, valutando di acquistare una vettura a batterie. Seguo con attenzione tutti i vostri articolo e i video che pubblicate perché cercate di rendere l’automobilista consapevole. Mostrando esperienze dirette e prove il più realistiche possibile“.

Ricariche in Sicilia: qui di colonnine come Free to X neanche l’ombra

“Guardando i vostri video ho notato che nei viaggi extraurbani in autostrada c’è la possibilità di fermarsi negli autogrill dotati di colonnine Fast. Mettere la vettura in carica per circa 20/30 min, il tempo di una sosta alla toilette, un caffè, due chiacchiere e si riparte. Nel video di Paolo Mariano “Quante ORE DI AUTONOMIA ha la tua AUTO ELETTRICA?” ho estrapolato queste parole: ‘Quando vi spostate sul lungo raggio innanzitutto è molto più semplice ricaricare ovvero è tutto più programmabile in maniera molto più precisa. Fra un po’ non sarà più necessaria nemmeno programmare, perché di fatto la capillarità delle colonnine Fast e Ultrafast sta aumentando davvero tanto’. Tutto bello e funzionale…. ma qui in Sicilia? Avete idea della situazione? Non c’è nessuna ricarica nelle aree di sosta dell’intera rete autostradale, gestita da Anas e da Autostrade Siciliane. E non parlo della sola assenza delle colonnine Fast Free To X (che si fermano in Campania) o di altri brand, sempre in DC. Ma anche di colonnine in AC!“.

In tutta la regione solo 39 tra Fast e Ultrafast

“Non so se è un primato conosciuto dalla maggioranza delle persone, ma la Sicilia è la prima regione in Italia come estensione di territorio. Con una superficie di 25.832,55 km², seguita da Piemonte, Sardegna e Lombardia.. Premesso questo, se ho fatto bene le ricerche, a oggi in tutto il territorio siciliano mi risultano installate 39 colonnine tra Fast e (poche) Ultrafast. Fanno parte del circuito di ENEL X (fonte: app dello stesso gestore), con almeno 100 kw di potenza, e sono distribuite in poche stazioni di ricarica. E a volte situate in zone dove si concentra parecchio traffico cittadino in orari di punta. Tra queste Fast sono comprese tutte le stazioni evway e 2 stazioni Ultrafast Ionity con 2 prese situate in centro a Palermo. E 4 prese in un parcheggio di un noto outlet vicino all’autostrada Palermo-Catania. Con questi numeri, è facile capire che la mobilità elettrica in Sicilia non è molto incentivata. Come si rileva dai dati di vendita, poco più dello zerovirgola rispetto al totale delle immatricolazioni“.

Ricariche in Sicilia: provate a viaggiare da Siracusa a Trapani…

“A causa di questa poca diffusione, mi capita di sentir parlare amici e parenti con scetticismo delle auto elettriche, spesso per pregiudizi o per ignoranza. Ma purtroppo sui viaggi a lungo raggio nella complessità della realtà regionale qualche perplessità rimane. Un viaggio con un’elettrica da Siracusa a Trapani, circa 370 km che mi capita spesso di fare, sarebbe un bello sbattimento. Devi uscire dall’autostrada per cercare la colonnina Fast più vicina senza perdere troppo tempo. E pianificare nei minimi dettagli, con un piano B nel caso di guasto alle colonnine. Avere l’app ABRP sullo smartphone non è un’opzione, ma un must in questi casi. Mi fa un po’ rabbia constatare che l’Italia va a 3 velocità, nonostante siamo nel 2023: velocissima al nord, mediamente veloce al centro e lentissima al Sud. Ma non demordo e penso che la capillarità delle colonnine Fast possa migliorare nel più breve tempo possibile. Vorrei invitarvi a girare un video qui in Sicilia per mettere in evidenza le criticità locali. E spronare l’espansione delle colonnine Fast negli Autogrill per rendere più semplice la vita degli automobilisti, residenti e turisti“.