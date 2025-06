Ricariche in Italia tra le più care in Europa, anche in maggio: lo conferma l’Osservatorio curato da Adiconsum con TariffEV. Cala il prezzo dell’energia all’ingrosso, aumentano (leggermente) i prezzi medi alla colonnina.

Ricariche in Italia: a maggio prezzo medio AC a 0,61, le DC-HPC a 0,73-0,76

Le tabelle di maggio 2025 mostrano un lieve aumento dei prezzi medi rispetto ad aprile: 0,61 €/kWh per le ricariche AC (lente), 0,73 €/kWh per le DC (veloci) e 0,76 €/kWh per le HPC (ultraveloci). Sebbene alcuni grandi operatori abbiano introdotto offerte a prezzi ridotti, queste sono spesso meno competitive rispetto a quelle di provider esteri. Evidenziando una disparità che, secondo l’Osservatorio, “penalizza i consumatori italiani meno attenti nella scelta tra i numerosi operatori”. Sì, perché la concorrenza non manca e si farà sempre più serrata, con molte aziende, italiane ed estere, che offrono un’ampia varietà di tariffe. Morale della favola: i consumatori devono confrontare costantemente le offerte delle varie app, come ben sanno i lettori di Vaielettrico, per evitare di pagare cifre elevate. In generale, comunque, l’analisi di maggio conferma che i prezzi delle ricariche in Italia sono tra i più alti in Europa. Questo “poiché la struttura tariffaria nazionale non prevede incentivi, a differenza di altri Paesi, né riduzioni di oneri per favorire le colonnine ad alta potenza (HPC), essenziali per i lunghi viaggi“.

Troppa disparità tra i costi della ricarica a casa e alla colonnina

Ad essere avvantaggiato, ovviamente, è chi ha la possibilità di ricaricare a casa o al lavoro, con costi ben più vantaggiosi rispetto alle colonnine pubbliche. Avvicinare le tariffe pubbliche a quelle residenziali incentiverebbe l’uso dell’auto elettrica, soprattutto per il 40% dei cittadini senza box o posto auto, segnala l’Osservatorio. Ma al momento non si vede come questo possa avvenire. L’Adiconsum sottolinea la necessità di classificare la ricarica elettrica pubblica come servizio di pubblica utilità, non come un libero mercato, al pari di carburanti tradizionali ed energia elettrica residenziale: “Serve una regolamentazione che garantisca trasparenza, equità e un mercato funzionante. I consumatori devono avere informazioni chiare, prezzi trasparenti e facilità d’uso, diritti fondamentali nei trasporti come in altri settori… Aumentare le colonnine ad alta potenza (HPC) e stabilizzare i costi di ricarica sono priorità per rendere la mobilità elettrica sostenibile ed economicamente attrattiva per tutti“.