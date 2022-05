Ricariche in autostrada: poche, care e in monopolio, perché?

Ricariche in autostrada: perché ce ne sono così poche e solo targate Free to X? E perché i prezzi sono così alti? Lo chiede Francesco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricariche in autostrada: perché c’è soltanto to X? E perché questi prezzi?

“Qualche giorno fa, essendo proprietario di una BMW iX3 elettrica, ho chiesto alle relazioni con il pubblico di Autostrade per l’Italia quando si sarebbero viste le prime colonnine di ricarica nelle aree di servizio. La società mi rispondeva che su alcune tratte c’erano già alcune stazioni servite dal servizio di ricarica (ma molto poche). E che entro il 2023 la società autorizzata FREE to X avrebbe installato almeno una colonnina di ricarica ogni 50Km. In un primo momento non ho pensato chi era l’azionista o di quale gruppo facesse parte FREE to X, poi ho scoperto che è una società delle Autostrade per l’Italia?!?!?!?! E che i prezzi delle ricariche saranno di 79 centesimi di € per KWh. Non vi sembra troppo? La concorrenza dove va a finire? Mi chiedo e vorrei che tale mia considerazione fosse girata al parlamento italiano per una interrogazione parlamentare! Siamo al punto che in una misera città lungimirante trovi colonnine di Hera, ENEL X, Be CHarge, Tesla etc. ed in autostrada dovremmo avere sempre il monopolio di Autostrade per l’Italia??“. Francesco Galeppi

Rete di colonnine, monopolio e tariffe: ecco come stanno le cose

Risposta. Non c’è dubbio: l’installazione delle colonnine sulla rete autostradale è in grave ritardo. In particolare nulla è stato fatto durante la disgraziata gestione Benetton di Autostrade per l’Italia (ASPI) e ora si sta cercando di recuperare con questa nuova società, Free to X. Al momento sulla rete di ASPI risultano attive 9 stazioni. Di queste 7 si trovano in A1: San Zenone Ovest, Arda Ovest, Secchia Ovest, Secchia Est, Flaminia Est, Giove Ovest e Teano Ovest. Le altre due sono in A4 (Brianza Nord) e in A14 (Conero Ovest). Entro fine 2023 le stazioni dovrebbero arrivare a 100, vedremo se l’obiettivo verrà raggiunto. Quanto al tema del monopolio, è già previsto che altri gestori potranno installare le colonnine nelle aree di servizio. Ma ancora non sono state bandite le gare, per i soliti problemi burocratici italiani, in questo caso indipendenti da ASPI. Infine, il tema dei prezzi: Free to X non determina le tariffe, che dipendono da quanto concordato con il gestore con cui siamo convenzionati tramite app o card. Ovvero Duferco, Enel X, evway, Nextcharge, Neogy, Be Charge e Hubject.

