Ricariche in autostrada carenti: c’è una soluzione?

Le ricariche in autostrada sono assolutamente carenti: si pensa a una soluzione, chiede Maria Sara dopo i primi viaggi fuori città con l'auto elettrica?

Ricariche in autostrada carenti: da Perugia a Bologna, per esempio, nemmeno una

“ B uongiorno, abbiamo acquistato da qualche mese un’auto elettrica, e stiamo effettuando i primi viaggi fuori città. Purtroppo ci siamo accorti che le ricariche in autostrada sono assolutamente carenti. Per esempio tra Perugia e Bologna non ne abbiamo incontrata una, tra Perugia e Roma ce ne sono poche. Spesso bisogna uscire per trovarle, e fare molti chilometri per raggiungerle, perché situate in zone industriali prive di qualsiasi servizio di ristorazione. uongiorno, abbiamo acquistato da qualche mese un’auto elettrica, e stiamo effettuando i. Purtroppo ci siamo accorti che lesono assolutamente carenti. Per esempio tra, traSpesso bisogna uscire per trovarle, eperché situate in zone industriali prive di qualsiasi servizio di ristorazione.

In più, le stazioni non sono mai protette da tettoie e le persone che come noi oggi trovano la pioggia, devono barcamenarsi sotto il vento e gli scrosci, facendo le acrobazie con ombrelli, telefono con le app e bocchettoni da inserire.

Ho l’impressione che in Italia si sia innescato un circolo vizioso per cui non si fanno le stazioni di ricarica perché non ci sono tante auto elettriche, mentre d’altra parte sento molte persone dire che è prematuro farsi l’auto elettrica perché non si trovano sufficienti colonnine…

Volevo sentire il vostro parere su questo e chiedervi se vi risulta che di questi problemi si stia discutendo e soprattutto se si pensa di darvi una soluzione… „ Maria Sara Sanavio

Non esageriamo, la situazione è questa

Risponde Massimo Degli Esposti- Posso dirle che appena due mesi fa ho fatto Bologna-Perugia e ritorno in giornata con una MG4 Standard (350 km di autonomia), ricaricando sia all’andata sia al ritorno in Autosole con soste di 20-30 minuti. Posso dirle che appena due mesi fa ho fattocon una MG4 Standard (350 km di autonomia), ricaricando sia all’andata sia al ritorno in Autosole con soste di 20-30 minuti.

Ho potuto scegliere fra 5 diverse stazioni di servizio attrezzate con ricariche ultrafast (Cantagallo, Badia, Figline, San Giovanni Valdarno, Val di Chiana). Sul raccordo da Perugia-Bettolle ne avrei potute utilizzare altre due con una deviazione di appena un chilometro.

Sempre in Autosole, verso Roma, ne vedo altre cinque (Fabro, Civitella d’agliano, Capena, Giove e Magliano Sabina) prima della deviazione per Roma Nord. Quindi non direi che la situazione sia esattamente come lei la descrive.

Due anni fa siamo partiti da zero. Le pensiline? Arriveranno anche quelle

Certo: non tutte le aree di servizio sono già elettrificate; ma se pensa che appena due anni eravamo a zero e oggi, grazie a Free to X, ne abbiamo 100 sulla rete di Autostrade per l’Italia, c’è motivo di sperare che presto avremo una copertura sostanzialmente integrale.

Arriveranno anche le pensiline (con fotovoltaico) ma già con la RFID card dei principali gestori l’avvio della ricarica è questione di pochi secondi anche sotto la pioggia battente.

In conclusione: sostenere che il passaggio all’auto elettrica sia prematuro per la mancanza di colonnine in autostrada sembra una scusa. Anche se tutto si può sempre migliorare.