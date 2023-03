Ricariche in A10 a 0,85/kWh: “Troppo care”

Ricariche in A10, autostrada in Liguria: Alessandro, un lettore, le ha visitate e ci racconta qui quel che l’ha convinto e quel che lo lascia perplesso (il prezzo).

di Alessandro D’Aiuto

“Tornavo a casa “nottetempo” da una delle mie consuete trasferte nell’estremo Ponente ligure. E, più che altro per curiosità (ero con una vettura a benzina…), mi sono fermato un attimo nelle aree di servizio Bordighera sud e Valle Chiappa. Per dare una veloce occhiata alle “mitiche” colonnine rapide protagoniste del vostro recente articolo“.

Ricariche in A10: ben posizionate e illuminate, ma…

“Confermo che si trattano di due Siemens, identiche fra loro e in grado di erogare fino a 60 kW tramite CCS, 50 tramite Chademo e 22 tramite Tipo2. Conoscendo bene la stazione di Bordighera, devo ammettere che i “salti mortali” necessari ad un valido posizionamento sono stati fatti piuttosto bene. Lo spazio era già poco in partenza, come del resto ovunque in Liguria, ma in ogni caso si sono potuti ritagliare due posti ai lati dell’unica colonnina presente. Addirittura meglio presso Valle Chiappa. I due posti ben illuminati anche durante la notte sono coperti da una tettoia (non escluderei che sia stato posizionato anche qualche pannelllo fotovoltaico). O almeno: mi piace pensarlo. Entrambe le postazioni sembrerebbero in grado di funzionare anche tramite carta di credito. Nell”ADS Valle chiappa però compare esplicitamente il cartello che vedete in foto e che obbliga a rivolgersi all’addetto (volgarmente noto come benzinaio…)“.

…il prezzo di 0,85/kWh mi sembra eccessivo

“Sullo stesso cartello c’è però la ‘brutta sorpresa’, pari a 85 centesimi a kW. Non ho avuto modo di approfondire se tale tariffa sia da prendersi senza sconti così com’è. Senza possibilità di mitigarla tramite l’uso di altri piani di abbonamento. Ma il mio timore è quello.Di qui qualche considerazione. La prima: senza dubbio “piutost che nient l’è mej piutost”. Ma parlare di fast a 60 kW penso che ci troverà tutti concordi nel dire che…. eccetera. La seconda: già in partenza stiamo parlando di un servizio non eccezionale. E me lo fai pagare pure caro? La terza: l‘area di servizio successiva a Valle Chiappa (Ceriale sud) ospita una bella stazione Ionity in grado di lavorare a ben altre potenze. Superfluo aggiungere altro. Insomma: iniziativa lodevole e comunque benvenuta. Ma forse sarebbe il caso che prima di installare colonnine “tanto per” (che comunque costano…), ci si facesse consigliare meglio su come predisporre questo tipo di pogetti. Non è poi così difficile: già leggersi gratuitamente qualche pagina di questo sito aiuterebbe a non fare certi errori davvero da principiante”.

SECONDO NOI. Non è che siano tariffe così fuori dal mondo: in Italia il riferimento di mercato è Enel X Way, che per le DC fino a 150 kW fa pagare 0,89. È vero che qui siamo al massimo a 60 kW, ma bisogna considerare che parliamo di autostrada, dove in genere tutto è più caro. Certo, è singolare il fatto che si paghi dal benzinaio, tanto meglio se con carte di credito. Cerchiamo di vedere il lato positivo: se qualcosa va storto con la ricarica, c’è qualcuno a cui chiedere aiuto.