Ricariche in 2 minuti o l'auto elettrica non si vende: Claudio ha una Jaguar diesel e pensa che i tempi di rifornimento dovrebbero essere gli stessi di un'auto a gasolio. Vaielettrico risponde.

Ricariche in 2 minuti o non c’è futuro: io con la mia Jaguar I-Pace faccio 800 km

“Dedicato al signor proprietario della Tesla. La mia auto… una Jaguar F-Pace 2.0 diesel...in autostrada percorre 800 km con un pieno… Dopodiché impiego 2 minuti per fare carburante per altri 800 km…Finché non inventeranno una ricarica in 2 minuti, l’auto elettrica non avrà futuro. E lo dimostra la crisi di tutte le case automobilistiche convertite in elettrico… “. Claudio De Luca

La crisi dell’auto ha ben altre cause, come il caro-prezzi

Risposta. Di case automobilistiche interamente convertite all’elettrico non ne vediamo tante in giro. E la crisi dei marchi tradizionali non è dovuta certamente all’elettrico, ma al fatto che i prezzi delle automobili sono aumentati in modo abnorme negli ultimi anni. Finendo per tagliare fuori dalla possibilità di acquisto intere fasce di popolazione, che o si tengono la vecchie auto oppure ripiegano sull’usato, l’unico mercato che va a gonfie vele. Per altro va ricordato che i grandi gruppi europei per i quali si continua a parlare di crisi, a partire da Volkswagen e Stellantis, sono tra quelli che negli ultimi anni hanno picchiato più duro con l’aumento dei listini. E comunque continuano a chiudere i bilanci in utile, anche se non più con i profitti sontuosi degli ultimi anni. Una manovra, quello dell’aumento dei prezzi, iniziata durante il Covid e che, lo ribadiamo per l’ennesima volta, nulla ha a che fare con l’elettrico. Stia tranquillo, comunque, l’autore della lettera: avremo ricariche più veloci, ma certamente non in due minuti. Ma ci sono tante persone in giro per il mondo (milioni, ormai) che non hanno problemi a fare una sosta di una mezz’oretta. O che magari ricaricano l’auto a casa di notte mentre fanno tutt’altro, senza perdere neppure i canonici due minuti.