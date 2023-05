Ricariche HPC: altre 4 Free to X in autostrada

Ricariche HPC, ovvero ricarica ad altra potenza: altre 4 stazioni di Free to X sono state parte nei tratti gestiti da Autostrade per l’Italia, che ora è a quota 70.

Ricariche HPC: aperture in Veneto, Emilia, Toscana e Puglia

Anche in vista della stagione turistica, Free to X sta accelerando le installazioni su tutte le tratte servite. In settimana sono state aperte stazioni in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. Si tratta di: Sile Est, sulla A27 che dalla Laguna Veneta porta al Bellunese.

Badia Al Pino Ovest, sulla A1 Roma-Firenze accorciando così a 70km la distanza media tra le stazioni di ricarica nella tratta. Torre Fantine Ovest, sulla A14 Pescara-Bari, per agevolare l’elettroturismo in vista delle vacanze verso la Puglia. Castel Bentivoglio Est, sulla A13 Bologna-Padova in direzione Nord con due colonnine HPC da 300kW. Le prime 3 stazioni sono equipaggiate con 2 colonnine di ricarica HPC da 300kW e una Multistandard con connettore CHAdeMO, il Type2 ed un ulteriore Combo CCS2 fast.

Ma i turisti stranieri restano scettici sull’Italia

Il cronico ritardo italiano nelle ricariche ad alta potenza si sta dunque pian piano colmando. E questo è molto importante per il turismo, anche se non sarà facile vincere lo scetticismo di chi arriva dal Nord Europa: “Proprio venerdì parlavo di viaggi con una coppia di amici di Berna, che prevedono di andare in Francia con la BMW i3. Ho chiesto se non hanno pensato all’ Italia e hanno sorriso, no grazie! Eppure la amano, è proprio solo un problema logistico” ha scritto sul nostro forum Marco, un lettore che vive in Svizzera. “Idem varrà per Tesla, immagino che non vogliano proprio investire in un paese dove tutto è un’incognita. Quando invece in Germania, Olanda, Francia, persino Portogallo hanno maggiori tornaconti“. Pesa da noi anche il ritardo nell’organizzare le gare per installare le colonnine in autostrada (Free to X può farlo perché gioca in casa, essendo controllata da Autostrade per l’Italia). A questo link trovate la mappa interattiva con tutte le ricariche presenti attualmente sulle autostrade italiane.