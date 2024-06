Ricariche gratis per 20 mila km con Model Y

Ricariche gratis per 20 mila km nei Supercharger a chi acquista la Model Y entro il 30 giugno. È il contrattacco Tesla dopo il pasticcio degli incentivi.

Ricariche gratis, ma nei Supercharger Tesla, per acquisti entro giugno

È un periodo complicato per Tesla: le vendite sono in calo un po’ tutta Europa. E la fabbrica tedesca di Grunheide, dove si produce proprio la Model Y, marcia a scartamento ridotto. Ecco dunque arrivare anche in Italia una super-offerta, già varata in Francia: ricariche gratis per 20 mila km a chi acquista il Suv Tesla entro il 30 giugno. Parliamo di oltre 3 mila kWh, un bel vantaggio, che ovviamente però interessa soprattutto chi ha la possibilità di utilizzare i Supercharger con continuità. Magari perché si sposta molto per lavoro (non solo in Italia). C’è però una serie di restrizioni: la consegna deve avvenire entro giugno, salvo che la responsabilità del ritardo sia da addebitare a Tesla. Inoltre “il beneficio non può essere trasferito a un altro veicolo o a un’altro utente e i crediti Supercharging perderanno validità in caso di cambio di proprietà del veicolo”. L’offerta, inoltre, ha una disponibilità limitata ed è “valida solo fino a esaurimento scorte“.

Alert sulla Model 3: dazi in arrivo, forse aumenti di prezzo già da luglio

Decisamente più appetibile per tutti è l’offerta lanciata in Germania, dove gli incentivi statali sono stati aboliti già da metà dicembre. Tesla propone un super-sconto di 6 mila euro, definito “bonus ecologico“. Morale della favola: la versione base Propulsion costa 38.990 euro, mentre la Propulsion Long Range (sempre con trazione posteriore) 42.990. Per la Long Range a trazione integrale siamo a 48.990, mentre la Performance è a 53.990. Tornando all’Italia, ci sono novità meno piacevole per la Model 3. Qui Tesla ha lanciato un alert avvertendo che il prezzo potrebbe aumentare dal 1° luglio “a causa dei dazi sull’importazione previsti“. Il riferimento è alle penalizzazioni appena decisi dalla UE sulle auto importate in Europa dalla Cina (la Model 3 è prodotta a Shanghai). Da qui l’esortazione a “ritirare l’auto a giugno per assicurarti il prezzo attuale“.