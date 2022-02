Ricariche gratis nei Tesla Supercharger, questa poi…

Ricariche gratis nei Tesla Supercharger durante i “ponti” di vacanza. L’iniziativa, già varata negli Stati Uniti per Natale , arriva anche in Europa a metà febbraio.

Ricariche gratis, l’ultima trovata di Elon Musk

Per ora l’iniziativa dovrebbe essere limitata a 79 Supercharger del Nord Europa, tra cui Germania, Olanda e Danimarca. È un modo per gratificare i clienti Tesla, anche se la ricarica (secondo lo schema americano) dovrebbe avvenire negli orari meno affollati. Ovvero: entro le 10 del mattino o dopo le 19. Ma non è tutto. Dato che ci si aspetta un bell’afflusso ai Supercharger, Tesla ingaggia studenti che intrattengano le persone in coda o in attesa di terminare la ricarica. Anche riservando piccoli gadget per i clienti a cui l’attesa dovesse creare disagi. La ricerca dei giovanotti è già iniziata in Germania: l’impegno è di tre giorni, con 50 euro a giornata più 15 euro per ogni ora effettiva di lavoro. E un contributo di 90 euro per chi ha necessità di pernottare nella località scelta. Ai ragazzi verrà chiesto anche di raccogliere informazioni sulla soddisfazione dei clienti, raccogliendo suggerimenti per migliorare il servizio.

E ci sono pure gli steward con gadget e consigli

Naturalmente i “supercharger sheriffs“, come li chiama un portale tedesco specializzato in noleggi di Tesla, Nextmove, dovranno attenersi ad alcune regole tipiche della Casa. La prima è la raccomandazione di non parlare con i giornalisti e non lasciarsi tentare dagli YouTuber in agguato per girare video e fare interviste. In situazioni di “emergenza”, il consiglio è consultarsi con gli addetti Tesla tramite un gruppo Whatsapp appositamente creato. L’iniziativa conferma che l’elettrico è davvero un altro mondo e che, all’interno di questo, a sua volta Tesla fa storia a sé. Quando mai un costruttore tradizionale avrebbe potuto anche solo immaginare di offrire pieni di benzina gratis ai suoi clienti? L’approccio, e la capacità di fidelizzazione fanno parte veramente di un’altra epoca. Vista anche la possibilità di consolidare questo rapporto con una rete di rifornimento di proprietà.

