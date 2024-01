Ricariche fuori uso col freddo? No problem fino a -30

Ricariche fuori uso col freddo? Il caso dei Supercharger Tesla bloccati dal gelo di Chicago ha acceso il dibattito. Paolo Mariano ha sentito il CTO di Ionity: VIDEO.

Ricariche fuori uso col freddo? Ionity rassicura…

Paolo ha fatto un blitz al Centro di ricerca&sviluppo di Ionity a Monaco di Baviera, accompagnato da Jacob Kamhuber, Head of Charging Technology. In questo centro, vengono condotti tutti i test necessari per l’installazione e la gestione delle stazioni HPC del marchio creato dai principali brand automobilisti tedeschi. Non poteva mancare una domanda sui black-out che le colonnine accuserebbero in caso di freddo intenso, dato che il caso di Chicago ha destato grande scalpore sui media. Jacob lo rassicura, spiegando che le stazioni Ionity sono progettate per funzionare in qualsiasi situazione climatica, da +50 °C fino a -30 °C. Sono situazioni estreme per l’Italia, anche in tempi di cambiamenti climatici. Del resto pochi giorni fa una lettrice, Monica, ha riferito di avere ricaricato senza problemi a -15 a Livigno, in Valtellina: operazione subito avviata e svolta alle solite potenze.

Come garantire potenze adeguate in ogni situazione? Il limite principale…

Un’altra domanda ha riguardato le modalità con cui viene garantita in qualsiasi momento la presenza di adeguata potenza in ogni stazione. Jacob risponde spiegando che la struttura delle ricariche HPC Ionity è divisa in due parti principali: il caricatore e il raddrizzatore. Quest’ultimo svolge la funzione di convertire l’energia da corrente alternata a corrente continua. Jacob sottolinea che ogni caricatore è dotato di elettronica di potenza per la trasformazione, permettendo una potenza massima fino a 350 kW. Il principale fattore limitante principale, spiega Jacob, è la qualità dell’interconnessione del sito. Tuttavia, il tecnico di Ionity rassicura spiegando che di solito si dispone di forniture da 1,5 megawatt in su. In caso di limitazioni, viene implementato un sistema centralizzato di distribuzione per garantire un’efficace gestione della potenza.

Come funziona la comunicazione tra auto e charger

Paolo solleva la questione dell’inesperienza dei clienti con il processo di ricarica, soprattutto con le fast e super-fast. La scarsa familiarità con questo processo spesso si traduce in sorprese inaspettate quando si collega l’auto alla stazione di ricarica. Jacob spiega che, dopo l’autenticazione sulla colonnina, la prima fase è il riconoscimento del cambiamento di stato, seguita dal collegamento fisico tra auto e caricatore. Successivamente, si giunge all’accordo sui parametri di ricarica attraverso una comunicazione in cui l’auto è il richiedente e il charger risponde alle richieste. Una volta definiti protocollo, modalità di comunicazione e opzioni di pagamento, si giunge a un accordo sulla potenza di ricarica. Questo processo è costante per l’intera durata della sessione di ricarica, con la comunicazione che si interrompe solo quando viene rimosso il caricatore. In sintesi, l’auto invia la richiesta di potenza al charger, che risponde inviando il massimo valore.

Nuovi progetti in cantiere: ricarica robotizzata e strategie per evitare le code

Infine, Paolo interroga Jacob sulla presenza di nuove tecnologie in fase di sviluppo. Jacob rivela due progetti in corso. il primo riguarda i caricatori robotizzati, un innovativo sistema automatizzato per collegare il cavo al veicolo senza che il conducente debba fare alcunché, se non attivare la ricarica. Il secondo progetto si concentra sulla gestione delle code nelle stazioni di ricarica durante i periodi di maggiore affluenza, garantendo un’esperienza più efficiente per gli utenti. Un rischio che in Italia, Paese con una bassa densità di auto elettriche, per ora non si corre, ma che è molto più presente nei Paesi del Nord Europa, come Germania e Francia.