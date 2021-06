Ricariche Fast troppo care, parola di Michele Crisci presidente di Volvo Italia e dell’Unrae, l’associazione che rappresenta le Case straniere in Italia. L’intervista è avvenuta durante la presentazione della XC40 Recharge BEV. Non è la prima volta che le Case auto lamentano problemi sul tema ricarica. Qualche giorno fa Santo Ficili, responsabile Italia di Stellantis, ha chiesto una rete più capillare di colonnine. Mentre Daniele Maver, n.1 di Jaguar-Land Rover, ha sollecitato Autostrade per l’Italia ad installare più ricariche Fast nelle aree di servizio.

Ricariche Fast… / “Lavoriamo per formare le persone…”

Durante la presentazione abbiamo percepito una certa consapevolezza del fatto che l’auto elettrica, per essere venduta, dev’essere essere spiegata. Ai dealer e agli utenti finali. Che cosa avete fatto e cosa farete in questo senso?

“Sì, l’auto elettrica va spiegata, perché ovviamente si tratta di un cambio di paradigma storico. Dopo più di 100 anni di motori endotermici, si giunge a un tipo di trazione che rivoluziona molte abitudini: dallo stile di guida agli aspetti legati al rifornimento. A livello di distribuzione già da anni investiamo parecchio nei training dei tecnici, che sono chiamati a operare su auto con batteria ad alta tensione. Per quanto riguarda il pubblico, stiamo puntando molto alla sua sensibilizzazione rispetto alle problematiche di natura ambientale. E alla necessità di alimentare un cambiamento. Quando si affrontano questi argomenti, un atteggiamento comune è quello di dire: “Sì, ma perché dovrei essere proprio io a fare qualcosa?“.

Ricariche Fast / “… e per pareggiare i prezzi con le auto tradizionali”

Che cosa dovremmo fare, invece?

“La realtà è che ognuno di noi dovrebbe dare un suo contributo. Esattamente come lo ha fatto per rendere il pianeta quello che è oggi (insostenibile), dovrebbe fare qualcosa per farlo tornare in uno stato di sostenibilità. E quindi noi stiamo cercando di muoverci su diversi livelli, con attività ed eventi che non devono necessariamente riguardare la mobilità elettrica. Ma che alimentino più in generale tematiche di sostenibilità. Ultimo, ma non meno importante: vogliamo rendere le auto elettriche appetibili anche da un punto di vista del prezzo. E’ chiaro che a oggi i costi di produzione di queste auto sono particolarmente impegnativi. Lo saranno a lungo, fin tanto che le batterie continueranno ad avere questi costi. E quindi ciò che stiamo cercando di fare è offrire strumenti che non siano più esclusivamente quelli dell’acquisto, ma più moderni formule di leasing, noleggio o dell’abbonamento. Riuscendo in questo modo a raggiungere una parità con il costo mensile di un’auto endotermica“.

“Non si può girovagare in cerca di una colonnina”

Un altro aspetto evidenziato durante la presentazione è l’importanza in un’elettrica dell’interfaccia uomo macchina. Soprattutto per la pianificazione dei viaggi. Su questo la maggioranza delle auto in commercio è deficitaria, una carenza che spaventa chi si avvicina all’auto elettrica. Ci state lavorando?

“ Stiamo già modificando una app molto importante per noi. Si chiama Volvo Cars App. Questa App avrà anche la possibilità, tra le altre cose, di pianificare il nostro viaggio. E sarà quindi in grado di dirci anche dove andare a rifornire perché ci sarà un sistema di roaming. Tutte le colonnine disponibili saranno connesse in rete al fine di rendere il viaggio più ìlineare possibile. Uno dei problemi dell’auto elettrica oggi è infatti che si viaggia un po’ a zig zag, alla ricerca dei punti di ricarica. Questo ovviamente non è accettabile. Quindi: da una parte bisognerà attrezzare le strade e dall’altra bisognerà fare in modo che le informazioni arrivino in tempo reale. Quindi non solo vedere dove si trova l’impianto di ricarica, ma anche conoscerne l’occupazione, prenotarlo. Aggiungo che abbiamo deciso di affrontare di recente il tema della ricarica e quindi, d’accordo con i nostri concessionari, siamo partiti con un progetto. Questo progetto coinvolgerà inizialmente 30 dealer, i più vicini alle uscite autostradali. Presso questi dealer verranno creati degli impianti di fast charge, aperti a tutti, non solo ai clienti Volvo“.

“A questi prezzi di ricarica Fast la convenienza non c’è”

Esiste già una politica di prezzo per le ricariche?

“Stiamo osservando molto da vicino le politiche di prezzi del mercato e siamo piuttosto preoccupati. I prezzi attuali delle ricariche fast, in rapporto all’autonomia che garantiscono i veicoli, non garantiscono un grande risparmio se paragonati a quelli del carburante. E questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Quindi il nostro obiettivo è, intanto, di offrire le ricariche ai clienti Volvo a un prezzo davvero molto competitivo. Sarà quasi un servizio incluso nel costo dell’auto. Per tutti gli altri stiamo cercando di arrivare ad avere delle tariffe estremamente agevolate. Quello che è certo, è che vogliamo avere la certificazione sui nostri impianti di fast-charge che quell’energia elettrica arrivi da fonti rinnovabili“.

“In assistenza serve già personale qualificato”

Ultima domanda: l’auto elettrica è statisticamente molto affidabile, con interventi di manutenzione ordinaria ridotti all’osso. MA abbiamo rilevato che, nei rari casi in cui c’è un problema, tendenzialmente le officine autorizzate alzano le mani. E il caso passa al costruttore, allungando a dismisura i tempi di risoluzione del problema. Com’è la situazione in Volvo?

“Noi ci siamo mossi per tempo. Abbiamo fatto in modo che i tecnici che operano presso le officine autorizzate siano formati. Attenzione però a un aspetto. L’Italia è uno dei paesi europei che conta il maggior numero di officine generiche. Posso sbagliarmi, ma parliamo di decine di migliaia. Per quanto riguarda i motori temici ormai è scontato che le officine generiche possano operare su questi motori. Per i motori elettrici sarà diverso. E’ necessario affidarsi sempre a officine autorizzate, con personale formato e certificato. Sarà un processo di apprendimento che richiederà del tempo. Ma, mano a mano che il parco elettrico aumenterà, aumenteranno anche i dealer con officina autorizzata. Uno dei nostri primi obiettivi è fare in modo che ogni dealer abbia al suo interno un’officina con almeno 1 o 2 tecnici in grado di operare su un’elettrica“.