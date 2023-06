Ricariche eterne? Non nella Ariya…

Ricariche eterne? Non nella Nissan Ariya, che Paolo Mariano ha potuto provare in tutti i suoi aspetti. A cominciare da consumi e rifornimenti. Articolo + VIDEO.

Ricariche eterne? No, in mezz’ora l’energia per 300 km

Buona parte della video-prova Paolo la dedica ai tempi di ricarica, ritenuti da molti il vero tallone d’Achille delle auto elettriche. La Ariya oggetto del test ha una batteria importante, 87 kWh di capacità netta, e c’è curiosità di capire in quanto tempo avviene lo riempimento. Paolo mette in guardia da un dato che viene spesso preso a riferimento, unico, il picco di potenza di ricarica: “È molto più importante osservare l’intera curva di ricarica, ovvero la potenza media a cui l’energia viene immessa non per pochi minuti, ma per l’intera durata“. Il test avviene in una stazione Ionity da 350 kW, con la batteria inizialmente al 5%. Paolo è impressionato dalla rapidità con cui si raggiungono i 115 kW di potenza e dalla successiva durata di questo livello. Dopo 20 minuti la batteria ha già assorbito 39 kWh, sufficienti per fare 200 km nel ciclo misto. Solo quando la batteria è al 60% si scende a 112 kW di potenza, per poi calare a 83 kWh quando si è arrivati all’82%, con la bellezza di 62,4 kWh caricati. Esame più che superato.

L’autonomia reale, in autostrada, fuori e in città

Altro tema caldo di ogni test elettrico è l’autonomia reale, al di là del dato ufficiale dichiarato. Questa versione del Suv Nissan è omologata per 525 km. Paolo ha registrato consumi di circa 22-22,5 kWh/100 km in autostrada, di 18-18,5 kWh/100 km nel ciclo misto e di 16,5 kWh/100 km in città. “Questo significa che in autostrada fai comunque 350 km, che salgono a 400-450 km nell’extraurbano. E che in città raggiungi veramente i 500 km“. Tanto per dare un raffronto: il Centro Prove di Quattroruote ha registrato valori di 502 km in città, di 408 km su strada statale e solo di 314 km in autostrada. Per una media complessiva di 401 km. Teniamo conto che stiamo parlando di un Suv di una certa dimensione e di un certo peso. La Ariya è lunga 460 cm, larga 179, alta 153 e pesa in questa versione più di 2,1 tonnellate.

Ricariche eterne? No, e questi sono gli altri pregi (e i difetti)

Nel complesso il giudizio è piuttosto positivo, con la citata velocità di ricarica ad alta potenza come punto forte. Altri pregi: a Paolo sono piaciute alcune comodità come lo specchietto retrovisore al centro dell’abitacolo, che volendo si trasforma in una telecamera con un’ottima visuale. Ed è piaciuta la precisione (e la facilità d’uso) del parking assist, ovvero la modalità di parcheggio automatico. Non gli è piaciuto invece il navigatore, piuttosto impreciso nel guidarti alla stazione di ricarica più vicina, aspetto fondamentale per pianificare i viaggi. Ed è un po’ deludente anche la potenza massima con cui ricarichi nelle colonnine in AC, solo 7 kW (a pagamento puoi avere il connettore da 22 kW). Questa versione della Ariya è a listino con prezzi che partono da 64.300 euro, mentre la versione da 63 kWh parte da 57.800. La Nissan annuncia l’arrivo di una versione con prezzo entro i 42.700 euro, in modo da usufruire degli incentivi statali.

