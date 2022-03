Ricariche esagerate non ci servono: dateci anche le 50

Ricariche esagerate a chi servono? Questa corsa a installare colonnone fino a 350 kW (e presto anche più) non ci convince: servono ricariche da 50-100 kW.

Ricariche esagerate, super-veloci, ma anche super-care

L’impressione è che sia iniziata una corsa “a chi ce l’ha più potente” tra Tesla e i costruttori tedeschi. L’effetto, spiazzante, è che le installazioni sono passate da una prima fase in cui si puntava tutto sulle AC fino a 22 kW, ovviamente lente, a ricariche super-veloci. Ma agli automobilisti elettrici italiani tutto questo serve? A guardare che cosa comprano, si direbbe di no. Anche nel 2021, come nel 2020, la classifica delle più vendute, le uniche a fare mercato, è dominata dalle citycar, con Tesla unica intrusa. Di quest’ultima non ci dovremmo preoccupare: ci ha pensato Elon Musk a costruire una rete capillare di Supercharger. Le altre sono macchine che caricano a potenze ben lontane da quelle delle colonnine HPC, ma rischiano di ritrovarsi una rete fatta soprattutto di ricariche super-veloci. E super care. Tanto per dare un’idea: nelle ultra-fast sopra i 150 kW di Enel X Way e Be Charge paghi 0,79€/kWh. Ma sulle stesse reti, se la colonnina è da 100 kW, il prezzo è rispettivamente di 0,69 e 0,50.

Non tutti dobbiamo ricaricare delle Porsche…

Facciamo un conto semplice. Se ricarico 30 kWh in un’auto come la Renault Zoe e scelgo Be Charge, la differenza tra colonnine fast fino a 100 kW e colonnone HPC oltre i 150 kW è di 8,7 euro. Nelle Enel X è comunque di 3 euro. Non siamo degli esperti, ma sappiamo che ci sono motivazioni tecniche alla base della decisione di puntare direttamente su colonnine super-potenti. Per installare un buon numero di ricariche DC, occorre fare il salto alla media tensione, con tanto di cabina con trasformatore. Una volta fatto l’investimento, tanto vale predisporre caricatori con potenze talmente ampie da potere accontentare anche chi, come Porsche, arriva a picchi altissimi. A noi però preme di più chi si può permettere solo auto normali, peraltro molto più sostenibili sia da produrre che da gestire. Consideriamo un vanto, non certo un limite, il fatto che l’Italia sia il paese delle “utilitarie”. Sono le auto più virtuose, anche per il poco spazio che occupano in città sempre più congestionate. E la corsa del made in Germany ad auto potenti, ingombranti e costose anche nell’elettrico non ci entusiasma.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —