Ricariche convenienti con Stations-e (qui il sito). Marco condivide la sua esperienza con la app francese, con prezzi decisamente sotto media.

Ricariche convenienti con Stations-e: “Paghi 0,61 euro sulle Free to X, più…”

“Alla ricerca di strumenti per risparmiare sulle ricariche tramite l’App Tariffev, vengo a conoscenza dell’operatore francese Station-e. Ha i prezzi più bassi sulle Free to X, pari a 0,61 euro più 0,5 all’attivazione della ricarica con tutti gli operatori fuori dal circuito Station-e. Scarico l’applicazione e ordino la carta, che mi arriva gratuitamente tramite posta dopo poco più di una settimana da quando l’avevo ordinata. Al momento di attivare la carta, mi viene esposto il piano tariffario di Station-e e rimango sbigottito! Tutte le tariffe che elencherò di seguito sono sulle stazioni di ricarica Station-e: 0,36 euro per ricariche in AC fino a 22 kW e in DC fino a 24 kW, 0,39 centesimi per ricariche su colonnine in DC da 50 kW.

“Peccato che non abbiano colonnine in Italia…”

I prezzi si riducono rispettivamente a 0,32 e 0,35 euro con l’abbonamento Express-e a 2,9 euro al mese. Mentre con l’abbonamento Access-e dal costo di 4,9 euro al mese si hanno tariffe rispettivamente di 0,29 e 0,35. Insomma, tariffe da sogno in Italia, che rendono di molto conveniente l’elettrico anche per chi non ha la possibilità di ricaricare a casa come da noi. Tramite la loro app, ho notato che non ci sono in Italia colonnine del gruppo Station-e e neppure in altri paesi confinanti con la Francia. Perciò non penso che abbiano idea di investire nel nostro paese, dove si vendono poche auto elettriche. Forse se in un futuro decideranno di espandersi lo faranno, sicuramente dalla Germania, ma queste sono considerazioni mie personali“. Marco Di Paola

Risposta. Una tariffa di o,61 euro al kWh nelle ricarriche HPC di Free to X in autostrada è sicuramente un ottimo prezzo. Anche tenendo conto del mezzo euro che devi aggiungere all’attivazione. Gli altri prezzi elencati nella mail sono riferiti alla Francia, paese in cui le ricariche costano meno che da noi. Non c’è da sperare che sempre più operatori competitivi, tra cui Stations-e, sbarchino in Italia. In modo che aumenti finalmente la concorrenza e i prezzi di tutti i network comincino a calare.

