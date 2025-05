Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ricariche Atlante nel Mercato Alimentare di Milano, con 10 punti ultra-fast da 300 kW e pagamento anche attraverso bancomat o carta di credito. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente di Sogemi Cesare Ferrero e l’Assessore alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. Per Atlante era presente il CEO Italia Gabriele Tuccillo.

Ricariche Atlante per auto e van per le consegne

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Atlante e Sogemi, società gestore per il Comune di Milano dei mercati all’ingrosso della città. Il nuovo hub mira a favorire l’elettrificazione in un luogo fondamentale per il comparto agroalimentare e del commercio cittadino come il mercato all’ingrosso. Per ricaricare non solo auto, ma anche e soprattutto van per le consegne.

Ma la nuova stazione, tra le più grandi del capoluogo lombardo, servirà inoltre il traffico urbano, in un’area della città nevralgica per gli snodi stradali e autostradali. A pochi passi dalla Circonvallazione, a 2km dal raccordo autostradale di Milano Sud-Est, non lontano dall’aeroporto di Linate e a 5 km dalla stazione Centrale.

Come ha spiegato Gabriele Tuccillo, l’azienda era già presente all’interno dell’Ortomercato con 4 punti di ricarica da 60kW e 2 da 22kW al servizio esclusivo degli operatori durante le ore di lavoro. Ora potenziati da questa nuova stazione ultra-fast.

10 punti ultra-fast che paghi anche con bancomat o carte di credito. E la stazione è già predisposta per fotovoltaico e accumulo

La pensilina protettiva della stazione è firmata dallo studio Bertone Design, per garantire una ricarica sicura anche in caso di pioggia o grandine. Utilizzando materiali sostenibili per le loro caratteristiche di riciclabilità e riutilizzo.

Gli spazi di parcheggio sono ottimizzati per i veicoli commerciali, con altezze e configurazioni dedicate ai van. Ed è inoltre garantita l’accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria. Nella stazione sono disponibili diversi metodi di pagamento tra cui, come in tutte le più importanti stazioni Atlante, il pagamento tramite POS integrati alle colonnine, quindi anche con bancomat o carta di credito. L’hub ha aggiunto Tuccillo intervistato da Vaielettrico, è inoltre «predisposto per ospitare un impianto fotovoltaico sul tetto della pensilina e un dispositivo di storage per alleggerire l’impegno di potenza richiesto alla rete».

La stazione è parte del progetto Foody 2025, il piano di riqualificazione del Mercato Alimentare. SogeMi ha scelto approcci sostenibili in ogni fase progettuale. Con edifici a basso consumo energetico, impianti fotovoltaici per produrre energia e ora una stazione di ricarica tra le più moderne d’Italia.

La “carta virtuale”? “Solo per l’attivazione via App: stiamo testandola anche per i pagamenti contactless, ma al momento la funzione è in stand by”

A margine dell’inaugurazione, Gabriele Tuccillo è tornato sul tema della funzionalità di ricarica con “carta virtuale” sollevato dal nostro videomaker Luca Palestini (leggi qui). Ha ribadito che al momento la “carta virtuale” è prevista solamente come supporto alla App in fase di attivazione della colonnina. Ma non è utilizzabile per il pagamento contactless tramite il dispositivo NFC del cellulare.

E’ infatti una funzione che presuppone una riconfigurazione del software di dialogo con il sistema bancario e Atlante sta ancora valutandone vantaggi e svantaggi con una serie di test.

