Ricariche ancora da attivare dopo due anni a Monfalcone













Ricariche ancora da attivare dopo due anni dall’installazione a Monfalcone: lo segnala un lettore che guida una Leapmotor T03. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Ricariche ancora da attivare: “I clienti non mancherebbero…”

“Sono da poco un felice possessore di una Leapmotor T03 sono domiciliato a Monfalcone Marina Julia. Per la precisione in via Giarrette 103, dove da ben due anni sono state installate colonnine Enel X mai attivate. Essendo una località di mare, e molto frequentata, non riesco a capire come mai non sono mai state attivate. Vi sarei grato se riuscirete ad aiutarmi .Vi invio il numero seriale delle colonnine, grazie”. Mario Coletti

Risposta. Si tratta di casi molto più frequenti di quanto si pensi. A chi spetta provvedere? Avendo sostenuto l’onere dell’iivestimento iniziale, viene da pensare che Enel X abbia tutto l’interesse a far partire queste benedette colonnine. Tanto più in una zona turistica come quella. Due anni sono tanti e viene il dubbio che questa colonnina sia caduta nel dimenticatoio. Quel che possiamo fare è pubblicare questa segnalazione per vedere se chi dovere (come accaduto in altri casi analoghi) si prende a carico la situazione. E si arriva finalmente a un sblocco.