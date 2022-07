Ricariche acrobatiche: perché complicarci la vita?

Ricariche acrobatiche: Edy, un lettore, lamenta la difficoltà di parcheggiare in molte stazioni in modo da raggiungere la colonnina col cavo. E altro…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricariche acrobatiche: già seguendo Google Maps è un problema arrivarci…

“A bito in provincia di Venezia e ho una Peugeot e-208 (dal 5 febbraio 2020… ergo sono stato uno dei primi avendola prenotata moooolto prima…). L’auto è molto bella e mi ci trovo bene. Per lo più carico a casa usando la normalissima presa tedesca. Io corro poco e mi va bene così, salvo poche occasioni in cui mi serve la batteria carica entro “poco”. In quei casi, ovviamente, vado in cerca (con le app) delle colonnine fast. Non sono diffuse dalle mie parti, ma ce ne sono alcune a circa 10 km. E in questi (rari) frangenti mi rendo conto di quanto siamo preistorici… Per esempio oggi. Salgo in auto e chiedo a Google di portarmi alla colonnina enel che ho scelto. Ok. Maps è sicura di portarmici senza problema. Invece no. Mi porta davanti a una casa e dice che siamo arrivati. Non mi arrendo e giro per un bel po’ in cerca della destinazione. La trovo grazie al fatto che conosco benino quel Comune e gironzolo allegramente una mezz’oretta “ .

I cavi sono corti, che manovre per entrare nello stallo

“ Con grande felicità vedo la beneamata colonnina e mi ci parcheggio frontalmente (è su un senso unico in curva). Peccato che il cavo sia troppo corto per arrivare alla presa della mia automobilina. Quindi fingo di essere un super pilota e mi parcheggio in retro contromano (ma perfettamente nell’area di sosta!). Poi carico e va tutto bene. Però CHE PALLE!!! È già la terza volta che mi capita (su tre diverse colonnine) e mi domando: solo in Veneto sono così infami o anche altrove? Fare i cavi mezzo metro più lunghi (o anche di più,per gli automobilisti con macchina più grandicella…) e magari più comodi da raggiungere parcheggiandovisi? Possibile che quelli che decidono come fare questi lavori per gli elettroautomobilisti non abbiano la più pallida idea di cosa sia un’auto elettrica?? Chemmefrega, io carico col 220 di giorno dato che ho il fotovoltaico…Che poi…Possibile che il fotovoltaico ce lo dobbiamo fare noi a casa? Sto governo non riesce a tappezzare tutti i parcheggi pubblici con pannelli fotovoltaici? “. Edy Scattolin.

Ricariche acrobatiche: i Comuni, ecco il problema

Risposta. Il problema è che molto spesso le amministrazioni pubbliche non sono particolarmente sensibili alla mobilità elettrica. E finiscono per assegnare alle aziende che installano le colonnine degli spazi angusti, con stalli da raggiungere attraverso le manovre descritte bene nella mail di Edy. Alcuni lettori hanno segnalato addirittura i casi di spazi ricarica che, in occasione di feste patronali o sagre, vengono occupate dai banchetti che vendono porchetta o dolciumi. Succederebbe mai la stessa cosa con l’area di un distributore di benzina?