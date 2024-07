Ricaricate nei Supercharger e smettete di lamentarvi. Davide non digerisce tutte queste proteste contro il caro-colonnina: ci sono le stazioni Tesla…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricaricate nei Supercharger, costa la metà E perché gli altri fanno pagare il doppio?

“Sono il felice proprietaro di una Model 3 che ho acquistato nel 2021. Mi sono fatto il regalo della pensione, opo una vita di lavoro come dipendente in una azienda privata sono riuscito a realizzare un sogno che avevo da molti anni. Vi scrivo per una osservazione mia circa le lamentele di molti proprietari di EV in merito agli alti costi di ricarica , rimango sempre stupito … Io non ho mai avuto questi problemi. Carico normalmente a casa ( da 0.15 a 0.35 €/kWh) e quando sono in giro carico ai Supercharger Tesla, dove il prezzo è sempre 0.45÷ 0.5 €/kWh. Mi chiedo quindi: ma perché, invece di lamentarsi, non si affidano alla rete Tesla? Mi risulta che vi possono ricaricare anche i veicoli non Tesla ( Per la verità non so con quale delta prezzo maggiore rispetto a quelli Tesla, ma non credo che sia il doppio…). Questa la mia prima domanda. A seguire invece una riflessione. Non penso che Tesla venda la corrente sotto prezzo: perché gli altri gestori hanno tutti prezzi circa del doppio?“. Davide Rivero

Conviene, ma non tutti possono farlo…

Risposta. Nessun dubbio sul fatto che i Supercharger abbiano prezzi migliori rispetto ai grandi network nazionali. Il problema è che molti italiani non li possono utilizzare, perché non ne hanno uno a portata di mano. Scorrendo l’elenco sul sito Tesla, scopriamo che al momento sono 86, concentrati soprattutto al Nord. La Lombardia ne ha 11, il Piemonte 9, l’Emilia Romagna 8 e il Veneto 7. Ma già nel Lazio sono solo 6, in Toscana 5. Se poi scendiamo a Sud, vediamo che in Campania, Calabria e Sicilia ce ne sono 2 per regione, meno della piccola Valle D’Aosta (3). È ovvio che Tesla ha concentrato le installazioni nelle regioni in cui si vendono più elettriche, ma anche qui i Supercharger non sono sempre facili per tutti da raggiungere. Quanto al confronto nei prezzi, la spiegazione può essere una sola: Tesla guadagna con le auto, non vuole fare margini con le ricariche, che sono solo una parte del sistema. Rivende l’energia al prezzo di costo o poco più, mentre gli altri vogliono fare profitti, questo è il loro core business.

