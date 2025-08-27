Ricaricare spendendo meno che a casa? Troppo bello per essere vero

Si può ricaricare alla colonnina pubblica spendendo meno che a casa? Sì. Il nostro Luca Palestini lo dimostra in questo video: https://youtu.be/v6Gpi5ZNFDM. Peccato che la finestra di opportunità sia durata poche ore. Giusto il tempo di pubblicare il resoconto filmato della ricarica a 0,22 euro a kWh, ed ecco il prezzo più che raddoppiare, passando a 0,54 euro. Di pagliacciate come quella messa in scena ieri dall’operatore francese BUMP non ne possiamo più. Speriamo che se ne accorga l’Antitrust, mettendo fine al caos che rischia di trasformare in farsa una cosa seria e inevitabile come la mobilità elettrica.

Colonnine AC Plenitude a 0,22 euro a kWh con l’App BUMP!

L’antefatto- Sull’App dell’operatore francese BUMP spunta una tariffa di 0,22 euro/kWh su un’ampia selezione di colonnine in corrente alternata (AC) da 22 kWh di Plenitute On The Road, Enermia ed e-Shore. Pare che sia in vigore da meno di una settimana.

Per approfittarne basta scaricare l’App BUMP, registrarsi e controllare tra le colonnine visualizzate quelle con il doppio simbolo dell’euro (€ €).

La notizia è una bomba. Tanto che in pochi minuti il video fa il pieno di visualizzazioni e di commenti.

Con il kWh a 0,22 euro il costo di una ricarica alla colonnina diventa molto simile, se non inferiore, rispetto a quello di una ricarica casalinga. E l’utilizzo dell’auto elettrica viene a costare meno della metà del diesel e della benzina la cui parità oscilla attorno a 0,60-0,65 euro a kWh.

Nella App di BUMP, inoltre, non si parla di promozione o offerta, lasciando intendere che la tariffa da sogno sia permanente e definitiva. Non si parla nemmeno di limiti nei tempi della ricarica o nelle quantità. Quindi pare possibile effettuare una ricarica completa notturna di una batteria da 50 kWh, incamerando un’autonomia di circa 350 km, spendendo appena 10 euro.

Contrordine, sfuma il sogno di mezza estate

Qui sotto i dati della ricarica effettuata da Luca presso la colonnina Plenitude On The Road di via Murri a Bologna

Ma BUMP non è nuova a performances del genere, avverte il nostro Luca. D’abitudine non le pubblicizza e le modifica o le revoca repentinamente, senza alcuna comunicazione. Il suo consiglio, perciò, è di controllare sempre dalla App il prezzo praticato al momento di collegare la vettura: potrebbe cambiare da un momento all’altro, senza preavviso.

Contrordine – Nemmeno un’ora più tardi i suoi sospetti sono confermati: la tariffa da sogno scompare dalla App e tutte le colonnine si riallineano al prezzo precedente di 0,54 euro/kWh. Se ne accorge Luca, se ne accorgono i primi lettori che ci invitano a rimuovere il video dal nostro canale YouTube.

Basta pagliacciate, indaghi l’Antitrust

Conclusioni– Noi però non lo faremo. Pensiamo infatti che debba restare come testimonianza di un approccio perverso al servizio di ricarica. Che squalifica chi lo pratica, confonde gli elettromobilisti e trascina nel ridicolo l’auto elettrica nel suo insieme. Anzichè nascondere sotto il tappeto queste pagliacciate, chiediamo a BUMP spiegazioni. E alle autorità competenti di aprire un’indagine su questi comportamenti opachi, ed eventualmente sanzionarli.