Ricaricare sempre nelle fast fa male alle batterie?

Ricaricare sempre nelle fast…/ Con l’abbonamento flat conviene più che a casa

“ S ono proprietario di una Volkswagen ID.3 dal giugno 2021. Ho sempre ricaricato la mia auto comodamente a casa nel mio garage. Da un paio di mesi, visto l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, ho deciso di attivare un abbonamento flat con prezzi al kWh nettamente più convenienti. Così da fare almeno il 50% delle ricariche fuori casa. Purtroppo nel paese in cui abito non c’è nessuna colonnina pubblica e per ricaricare in città mi affido alle fast. Tuttavia mi chiedo: quanto si può rovinare la batteria dell’auto continuando con le ricariche veloci? Complimenti per la vostra pagina “. Michele Conti

Che cosa consiglia Volkswagen per far durare le celle

Risposta. Questo impazzimento nei costi dell’energia costringe a comportamenti fino a poco tempo fa impensabili. Per molti utenti, come Michele, ricaricare alla colonnina ad alte potenze costa meno che a casa coi normali 3 kW. Ma veniamo alla domanda. In effetti l’ideale per la salute delle batterie sarebbe ricaricare normalmente a basse potenze, in AC. Utilizzando saltuariamente fast e super-fast, in genere per i lunghi viaggi. Questo è quel che dice Frank Blume, top manager della Volkswagen, in un’intervista rintracciabile sul sito media del costruttore. Alla domanda sulla durata delle batterie, Blome risponde: “ll nostro obiettivo è sempre che le nostre batterie durino quanto le auto. Garantiamo una capacità minima del 70% per 8 anni o 160.000 km. Ma anche i conducenti possono influenzare la durata della vita utile di una batteria. La ricarica normale è migliore per le batterie rispetto alla ricarica rapida e anche la ricarica delle batterie fino all’80% anziché al 100% ne aumenta la durata“. E in genere gli esperti consigliano anche di evitare di lasciare l’auto ferma a lungo con batteria sotto al 20%.

