Ricaricare quando piove è pericoloso? Vaielettrico risponde

“Le elettriche sono ideali per …i funerali”

“Innanzitutto grazie per il vostro impegno per informare l’italico stivale sulla mobilità elettrica e spiegare l’evoluzione tecnologica agli scettici. Ho molto gradito il pezzo sulle tipologie di odiatori, e vi confermo la corretta suddivisione. Non passa giorno che non parli con qualcuno di mobilità elettrica ed ora, quando spuntano persone di quel tipo, non sto neanche più a perderci tempo. L’ultimo, con uno Stelvio, criticava le forme anonime della Tesla Model 3 e l’inutilità di quel tipo di auto: «Io ho bisogno ALMENO 1.600 km di autonomia». Vabbé… Vi scrivo per una questione che mi è venuta in mente lunedì, partecipando ad una cerimonia funebre. Ero dietro il corteo che seguiva il carro funebre. L’auto, una Mercedes classe E, targata FP e quindi del 2018, euro 6b, avrà anche emissioni minime, se in regola, tra Fap e Ad-blue. Ma pensavo che in ogni caso, tutti noi stavamo respirando quello che usciva dagli scarichi… Non sarebbe questo un “settore” adeguato per le auto elettriche o almeno seriamente ibride ? Esiste già qualcosa del genere? Un saluto (toccando ferro!)…Angelo Musumarra.

Ebbene sì, ci han già pensato, in Tesla naturalmente