Ricaricare può essere un rebus, anche se viaggi in Porsche

Non siamo solo noi comuni mortali a sentirci a volte un po’ in difficoltà quando dobbiamo ricaricare. Qualche giorno fa è stato il mega-presidente dela lagnarsi via Linkedin della sua frustrante esperienza di ricarica al Brennero Adesso è toccato al super-consulente Neumann raccontare com’è andata prima con una(guidata in California) e poi con una(in Germania, non se la passa male, eh…). Con la Tesla ha fatto circa, con un consumo medio più che accettabile per un’auto di quella taglia:E con un funzionamento impeccabile deiNon è andata così bene con l’auto successiva, una Taycan appunto, con la quale (causa Covid) di km ne ha fatti soloUn giudizio meno positivo non certo a causa dei consumi,anche correndo ai 150 nelle Autobahn tedesche. Ma piuttosto per le complicazioni in fase di ricarica.