Ricaricare nei piccoli paesi? Con le oasi della ricarica

Usare il tempo della ricarica dell’auto elettrica per formarsi, aggiornarsi, fare sport o più semplicemente condividere tempo e attività con altre persone. Nei piccoli paesi dove spesso ha chiuso lo sportello della banca, l’ufficio postale, a volte pure i piccoli negozi e i bar la stazione di ricarica può diventare un centro di aggregazione sociale, un sito d’incontro comunitario e anche un punto di riferimento per i turisti. Vediamo come, con il progetto le Oasi della Ricarica.

Un’idea che nasce in Sardegna con i Gal del progetto europeo Leader

Il progetto è stato inviato a Vaielettrico da Gianuario Salaris e lato governace ed organizzazione fa leva sui Gal. Chi sono? Si tratta dei Gruppi di azione locale che gestiscono dagli anni novanta del secolo scorso i progetti europei Leader.

Piani di sviluppo dal basso che uniscono alla sostenibilità economica quella sociale e culturale e a difesa dei piccoli paesi che nonostante qualche servizio su riviste patinate per l’arrivo di qualche nuovo residente soffrono di un costante flusso di spopolamento.

Cosa c’entra l’auto elettrica con la sofferenza demografica dei piccoli centri rurali? Può diventare, nonostante la pratica ricorrente della ricarica domestica, un centro d’incontro e propulsore di attività.

La differenza sostanziale rispetto alle pompe di benzina tradizionale è il tempo. La stazione di ricarica fast o quick offre tanti minuti da impiegare e condividere.

La proposta OR – Oasi di ricarica

Il punto di partenza, non secondario ma centrale, è la gestione affidata ad associazioni no profit dei piccoli paesi. Uno strumento anche per finanziare le loro attività. I protagonisti sono i cittadini che vogliono investire il loro tempo in attività d’utilità sociale e per il bene comune.

In altri termini le OR – oasi di ricarica – sono affidate ai GestOR che possono comprendere più di una associazione no profit.

Gli obiettivi? Ecco cosa si legge nel progetto: “Favorire la transizione energetica e la mobilità elettrica con una partecipazione consapevole e gratificante dei cittadini

alla creazione di vantaggi economici e benessere sociale“.

La diffusione dell’auto elettrica non è solo una risposta ambientale, ma vuole “facilitare il presidio, la valorizzazione e il ripopolamento delle aree rurali più disagiate, con la creazioni di nuovi servizi e nuova vitalità economica e culturale“.

I servizi offerti ai “ricaricatori”

L’organizzazione non è semplice, ma articolata. Studiati nel dettaglio anche i tempi: “I GestOR pianificano gli orari della ricarica elettrica a basso costo, associandoli: ai tempi più comodi per i residenti e per i lavoratori nel paese, ai servizi che permettono il buon utilizzo del tempo dei viaggiatori e alle attività utili a generare benessere economico e culturale nel territorio“.

Una stazione di ricarica dove far nascere servizi alla mobilità green come officine specializzate e impianti di produzione e accumulo di energia.

Le oasi tecnicamente: 20 prese da 11 e 22 kW per 500 veicoli

Le Oasi sono di proprietà del Comune o del GAL. Costituite da 20 prese di ricarica da 11 o 22 kW di potenza.

Dimensione ritenuta ottimale per le attività di un GestOR che potrebbe soddisfare le esigenze di circa 500 veicoli o mezzi di lavoro elettrici utilizzati abitualmente nel territorio.

Si è ottimisti, giustamente, sulla diffusione della mobilità elettrica.

Il progetto risponde a diverse esigenze: offrire servizi ai piccoli paesi e alle aree rurali sempre più spopolate e dove mancano servizi importati.

Troppa utopia. Sicuramente con l’auto elettrica è cambiato il paradigma come confermano le comunità energetiche, l’agrivoltaico, le comunità solari dove più che al mito dell’auto come mezzo di libertà individuale si punta alla condivisione. Dalle grandi città ai piccoli paesi.

Se ne volete sapere di più sul progetto di Gianuario Salaris cliccate sul link per avere tutte le informazioni necessarie.

