Ricaricare le Model S vecchie nei nuovi Supercharger

La ricarica delle Model S vecchie nei nuovi Supercharger: dal Tesla Owners Club arriva una precisazione alla mail del lettore che lamenta di non riuscire più a ricaricare.

Ricaricare le Model S: “Serve un upgrade, Tesla l’ha comunicato tempestivamente”

“A fronte di diverse segnalazioni da parte dei nostri associati, vi scrivo in merito all’articolo recentemente pubblicato intitolato: “Tesla mi ha deluso, l’auto va bene, ma…”. Tesla ha comunicato in modo trasparente e diretto a tutti i proprietari di veicoli di vecchia generazione che per accedere ai connettori CCS è necessario un upgrade con un adattatore. Questa informazione è facilmente reperibile online e non rappresenta né una sorpresa né una mancanza da parte dell’azienda. Tesla continua a investire nell’espansione delle infrastrutture e nella compatibilità con diversi standard di ricarica. Offrendo aggiornamenti ai propri clienti senza costringerli a cambiare veicolo, a differenza di altre case automobilistiche. Inutile dire che in un mondo di comunicazione molto ostile alla trazione elettrica, anche un titolo un po’ ‘aggressivo’ può distorcere la percezione del pubblico, sempre pronto a criticare i BEV“.

“Già siamo assediati da articoli critici contro l’elettrico…”

“Sebbene un approccio obbiettivo sia sempre il migliore per una comunicazione efficace, qualsiasi cosa noi scriviamo, titoliamo o altro rischia di danneggiare non solo l’immagine di Tesla, ma dell’intero movimento della mobilità elettrica in Italia. Siamo già assediati da articoli critici, e decontestualizzati, che alimentano dubbi e ostacolano la transizione ecologica che tutti auspichiamo. Siamo felici per l’ ottima azione di promozione della trazione elettrica di Vaielettrico. D’altra parte, se oggi l’auto elettrica è una realtà, in gran parte è grazie a Tesla che, con coraggio, ha giocato e continua a giocare un ruolo fondamentale nel rendere l’elettrico una scelta concreta e desiderabile.Colgo l’occasione per ricordarvi la nostra disponibilità a collaborare con Vaielettrico su temi o problematiche che riguardano Tesla. Solo con la sinergia possiamo crescere e farci sentire in un mondo di disinformazione!“. Luca Del Bo, Presidente Tesla Owners Italia

Ricaricare le Model S…/ Sì c’è un clima di ostilità, ma è giusto sentire tutto le campane

Risposta. Grazie per le informazioni: il nostro obbiettivo è solo dare risposte esaustive ai lettori e siamo grati a chi ci aiuta a farlo. In questo caso chi ci ha scritto lamentava di non avere avuto comunicazioni dirette sui nuovi connettori CCS e di dover pagare di tasca propria per l’up-grade. E ci sembrava giusto dare spazio alla sua lamentela, tra tante notizie positive che riguardano Tesla. Anche perché si tocca un tema molto delicato: con questi ‘computer con le ruote‘ che sono le auto di oggi (non solo elettriche), c’è ii rischio che l’obsolescenza sia molto più precoce. Infine: siamo ben consci che in Italia ci sia un clima di grande ostilità nei confronti dell’elettrico. Lo denunciamo continuamente. Ma questo non toglie che noi continueremo a pubblicare tutte le notizie che riteniamo interessanti, positive o negative che siano.

