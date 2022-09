Ricaricare in garage dal contatore di casa: che fare?

Ricaricare nel garage del condominio dal contatore di casa: che fare? Ce lo chiede Vincenzo. Ricordiamo ai lettori che le domande vanno indirizzate a info@vaielettrico.it

Via dalla rete elettrica condominiale

”Buona sera, vorrei disconnettere i miei 2 box dalla rete elettrica condominiale e collegarli al mio contatore, questo nell’ottica di poter caricare l’auto elettrica. E’ possibile? Quali procedure e documenti servono per poter procedere?

RingraziandoVi porgo cordiali saluti„ Vincenzo Negro

Primo: c’è il vincolo della Prevenzione Incendi

Risposta- Come ogni intervento condominiale, Vincenzo, anche quello che lei vorrebbe realizzare per ricaricare la sua auto elettrica dal contatore di casa comporta presumibilmente lavori su parti comuni, quindi un via libera dell’assemblea. E tutti ben sappiamo che ottenerlo non è sempre facile. E’indispensabile pertanto presentarsi con tutte le carte in regola.

Quali? Abbiamo girato la domanda all’ingegner Diego Trabucchi, country manager Italia di ChargeGuru, la start up francese, ora presente anche in Italia, che offre un servizio di consulenza specializzata nell’installazione di impianti per la ricarica domestica.

Suggerisce prima di tutto di verificare con l’Amministratore di Condominio se l’autorimessa è sottoposta a Prevenzione Incendi, obbligatoria per quelle con superficie superiore a 300mq (normalmente già con 10 posti auto si supera tale limite). In tal caso, è necessario reperire la documentazione relativa depositata per la pratica per poi partire con la valutazione tecnica ed il successivo progetto.

Potrebbe servire il progetto di un professionista

La fattibilità tecnica si può verificare con un operatore specializzato che, in base alla collocazione dei box e dei locali contatori, può fare una valutazione preliminare e poi uscire con un tecnico per eventualmente preventivare i lavori.

In ogni caso, se c’è attività di prevenzione incendi, sarà necessario un progetto a cura di un professionista abilitato. Diversamente, sarà sufficiente che l’impianto sia corredato da una dichiarazione di conformità dell’installatore.

Non risparmiare sulla wallbox

Non dimentichi che la ricarica di un’auto elettrica sottopone cavi e prese a uno stress prolungato. I cavi dovranno essere adeguatamente dimensionati e una presa schuko a cui connettere il “carichino” in dotazione non dà sufficienti granzie di sicurezza in un uso continuativo. Meglio installare una wallbox, che tra l’altro, gestendo i carichi complessivi della casa, la mette al riparo da eventuali distacchi dovuti a sovraccarico. Costa un migliaio di euro, ma sono soldi ben spesi.