





Ricaricare in condominio nel Paese degli Azzeccagarbugli: un’impresa. Bruno condivide la sua esperienza negativa, un poblema comune a tanti italiani. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricaricare in condominio, nel proprio garage: sarebbe l’ideale, ma…

“Segnaloun articolo pubblicato su Autoblog sui dati di insoddisfazione del 20% di utenti dell’auto elettrica indicati da Carlo Calenda. Citando invece uno studio effettuato in Gran Bretagna con risultati ben diversi. La discriminante che però è palese, rispetto alle indagini nostrane, è la base dati della ricerca inglese: tutti i partecipanti all’indagine disponevano di una ricarica domestica . La difficoltà che pervade la realtà italiana, con scarsissima diffusione delle auto elettriche, è dovuta a molteplici fattori. Ma uno dei più ostativi è costituito dalla ricarica ‘quotidiana’, che caratterizza uno dei benefici immediati dell’elettrico. È palese che la maggiore concentrazione di veicoli in Italia sia nei centri urbani. È altresì probabile che un elevato numero di questi disponga di autorimessa privata o posto auto in condominio.

…da 4 anni sto lottando con l’amministratore

Cito il mio caso perché è possibile estenderlo a molti proprietari di box in strutture condominiali. Possiedo un’elettrica da maggio 2022. Ma è da aprile 2021 (quindi prima di acquistarla) che mi trovo opposto all’amministratore delle autorimesse. Mi impedisce con ogni mezzo, di fatto, di arrivare all’installazione di una wallbox. L’ultimo atto, in ordine cronologico, è di non consegnare al progettista da me incaricato (le autorimesse condominiali in questione sono soggette a CPI quindi con obbligo di progetto elettrico) i documenti necessari. Quali schemi elettrici, planimetrie, certificazioni di conformità dell’esistente. Tutto ciò è possibile perché esiste una legislazione complessa e stratificata e ciascuno può fare come gli pare. Senza che un’indicazione giuridica tracci la via da seguire per ogni privato che affronti la questione.

Perché i costruttori non si attivano? Se vogliono vendere più EV…

Il singolo cittadino, quando da solo, non riesce ad affrontare questa montagna burocratica. Sulla quale sono arroccate le posizioni di chi ostacola la transizione della mobilità che, inevitabilmente, si arresta. Se i grandi costruttori di auto, invece di invocare così tanti aiuti perché il prodotto elettrico non si riesce a vendere, chiedessero chiarezza e semplicità legislativa per le installazioni delle wallbox e si facessero parte attiva per l’installazione delle apparecchiature di ricarica presso i clienti, avrebbero già in mano uno strumento efficace per ampliare significativamente le proprie vendite. Che sia possibile nel paese di Azzeccagarbugli? Un saluto a tutta la redazione“. Bruno Deroma

Ricaricare in condominio: urge semplificare con regole chiare

Risposta. È vero che i costruttori, anche tramite le proprie lobby, hanno fatto poco per affrontare questo problema. Che è uno dei maggiori freni alla diffusione della mobilità elettrica in Italia. Si è mossa parecchio, invece, Motus-e, che è l’associazione delle imprese del settore. Pubblicando anche una Guida per le ricariche condominiali e private. E soprattutto incontrando più volte rappresentanti politici e amministratori di condominio (ANACI) per semplificare la situazione. È vero, però, che in molti condomini ci si scontra con resistenze di ogni tipo. Che finiscono per scoraggiare chi vorrebbe godere della comodità di ricaricare la notte a casa, a prezzi molto convenienti. Serve uno sforzo ulteriore, per non lasciare solo chi ha diritto di ricaricare nel proprio garage.