Ricaricare al Lido di Venezia? Non è un bello spettacolo…

Ricaricare al Lido? La situazione è abbastanza tragica…
C’è una Enel X “in manutenzione”, ma sul display data come funzionante
Ricaricare al Lido? Dalla scatola elettrica accanto alla colonnima esce fumo…
Ma non finisce qui, perchè oggi mi mandano questa foto: dalla scatola elettrica accanto alla colonnima esce del fumo . Per restare in tema cinematografico: ne resterà una sola! Aspetteremo le analisi dei Vigili del fuoco, ma ho il sospetto che il colpevole sia l’incuria. Fortunatamente in quel momento nessun’auto era in carica e non ci sono stati danni. Veramente dobbiamo essere noi utenti a segnalare le colonnine guaste ed ‘adottarle’? Dobbiamo adottarle perchè sono orfane o c’è un CPO che dovrebbe tenerle funzionanti ed in sicurezza? Vogliono veramente abbandonare al loro destino le colonnine poco usate e sperare che quando qualcuno le utilizza non capiti il peggio? Per me non è così che si lavora per favorire la transizione elettrica. Chissà dove caricheranno le Lexus elettriche arrivate per portare gli attori alla passerella della Mostra del Cinema“. Nicola Carlon
