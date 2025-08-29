Ricaricare al Lido di Venezia? Non è un bello spettacolo…

Ricaricare al Lido di Venezia, sede in questi giorni della Mostra del Cinema? Non è un bello spettacolo…Nicola Carlon, fondatore di EViaggio.it, ci invia una fotografia della situazione. E c’è anche un principio di incendio…

Ricaricare al Lido? La situazione è abbastanza tragica…

“C ome ogni anno trascorro qualche giorno di ferie in Agosto al Lido di Venezia, spesso decido di andarci in auto prendendo il ferryboat. Se ve lo state chiedendo, sì, le elettriche sono ammesse, senza limiti di carica. Come in ogni altra parte del mondo a parte in un paio di compagnie spesso citate dai detrattori dell’elettrico.Una volta lì mi capita di dover caricare almeno una volta, e cerco di farlo come sempre mentre sto facendo altro. Purtroppo però, nonostante l’ottima elettrificazione dei trasporti pubblici e qualche proclama da campagna elettorale, la situazione al Lido è abbastanza tragica. In un luogo in cui tutti gli anni si svolge la Mostra del Cinema Internazionale, e dove le compagnie di automotive fanno a gara per diventare sponsor puntando sempre di più sulla carta green, avrei voluto più attenzione sulla ricarica per i privati. Ma probabilmente è come il Salone nautico: tante belle novità e speranze, ma zero o una sola implementazione come l’ottimo taxi di Repower.

C’è una Enel X “in manutenzione”, ma sul display data come funzionante

Al Lido, infatti, ci sono solo 3 colonnine pubbliche Enel X da 22kW. Quella più vicina ai negozi e alle spiagge è in pessimo stato, gli schermi sono spenti e dall’app è segnalata come “in manutenzione“. Peccato che, cliccando sulla colonnina, ben nascosta nelle info, appare la scritta “Display non funzionante, puoi ugualmente ricaricare il tuo veicolo”. Quindi, secondo EnelX, è sia in manutenzione sia funzionante: praticamente la colonnina di Schrodinger. L’altra è vicina all’attracco del ferry boat e l’ultima dalla parte opposta e fortunatamente molto vicino a dove mi fermo per dormire. Nell’app ne risulta una quarta, Repower in roaming: è di un hotel ad uso esclusivo degli utenti, ma segnata come pubblica. Anche qui ci sarebbe da aprire un discorso su questo problema, ma lo tengo per la prossima volta.Procedo quindi a caricare l’auto vicino a casa.

Ricaricare al Lido? Dalla scatola elettrica accanto alla colonnima esce fumo…