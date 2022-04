Ricaricare a Roma? Quasi impossibile. E i vigili…

Ricaricare a Roma resta un’impresa: molte colonnine sono in attesa di allaccio e quelle già operative spesso sono occupate da abusivi. Silvia ci ha inviato anche la foto di un’auto con il cavo inserito nell’auto, ma non nella colonnina, forse per fingere una ricarica mai iniziata e fruire così di un prezioso parcheggio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a infi@vaielettrico.it

“Ricaricare a Roma? Gli stalli sono spesso occupati da furgoni o abusivi”

“Sono possessore di una 500 elettrica. Vorrei segnalare, ma sicuramente ne sarete a conoscenza, la quasi totale impossibilità di ricaricare l’auto nelle colonnine di Roma. Io ho un abbonamento A2A, con la possibilità di ricaricare nelle colonnine Enel X. Nell’80% dei casi ho trovato gli stalli occupati da macchine con motore termico. E dei vigili nemmeno l’ombra. Non conosco benissimo la realtà di Roma ma, nei pochi giorni in cui son stato, chiaramente ho capito che i parcheggi sono sotto dimensionati. Ciò non toglie che comunque il senso civico nei confronti di noi elettrici è pari a zero. In molte città d’italia, tra le quali la mia, almeno questa cosa non succede, in quanto se chiami i vigili di solito, in pochi minuti vengono a rimuoverla. In un anno dj possesso della mia auto non mi era mai capitato“. Enrico.

“Viviamo a Roma, zona Ponte Milvio. Con la nostra Zoe abbiamo sempre potuto ricaricare nelle colonnine Enel, ma da qualche tempo le trovo perennemente occupate da macchine ibride. È tutto regolare? Vi invio la foto scattata di mio marito di un tale che fingeva solo di ricaricare, o almeno così sembra“. Silvia F.

Risposta. A Roma le vendite di auto elettriche a privati non sono ancora decollate. E uno dei motivi è legato proprio al timore di avere difficoltà a ricaricare. E in effetti non è facile trovare una colonnina libera, tanto più che in circolazione ora ci sono tante ibride plug-in che, pure, hanno il diritto di rifornirsi. Ovviamente senza occupare lo stallo una volta terminata l’operazione. Sia Enel X che l’ACEA sono impegnati in programmi di nuove installazioni che, autorizzazioni permettendo, dovrebbe portare ad avere una rete molto più capillare. Ma la Polizia Municipale deve impegnarsi a stroncare gli abusi: adesso la noma c’è, è nel Codice della strada e va applicata. Con una voce proprio per le “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici”. Si chiarisce che “il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. E che “il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”.

