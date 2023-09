Ricaricare a Orvieto, una piccola impresa

Ricaricare a Orvieto è una piccola impresa, nonostante si tratti di una località con forte vocazione turistica a 120 km da Roma, ci segnala Claudio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricaricare a Orvieto: nel centro una sola colonnina, in manutenzione, possibile?

“Vado ogni tanto ad Orvieto e carico nella piazza del Comune, dov’era ubicata una sola colonnina con una sola Tipo 2. Giorni addietro salgo in cima alla Rupe e scopro anche sull’unica colonnina un messaggio sconfortante: in manutenzione. La cosa, per chiunque guardi le recensioni, si era ripetuta spesso. Come spesso l’unico posto disponibile era occupato da termiche, sotto l’occhio poco vigile dei vigili, il Comune sta lì. Stavolta mi sono irritato: 20.000 abitanti e le uniche ricariche a 5/7 km dall’abitato, nella piana in zona commerciale, da condividere con chi passa in autostrada. Ho scritto al Comune. Mi telefonata addirittura l’assessore alla mobilità, di un’incompetenza paradossale, dicendomi: la colonnina a breve sarà riparata. Enel X, a cui avevo aperto reclamo, mi ha richiamato, comunicandomi che la colonnina avrebbe sì ricominciato a funzionare. Non lì, ma in altro luogo di cui aveva solo le coordinate, (l’assessore non era informato). Me le ha date, 42.721559 N – 12.119583 E.: tramite maps scopro che coincidono con….il pozzo di San Patrizio! Come scherzo non male, in terra etrusca piace prendere in giro, in fondo è anche per quello che vado ad Orvieto“. Claudio Mori

Qualche colonnina c’è, ma un centro così merita di più

Risposta. In effetti il tema delle colonnine non funzionanti, se non addirittura spente (vedi la vicina Nepi) , sta diventando un problema. Ed è sempre meglio consultare le app per capire in anticipo se val la pena di puntare su quella ricarica. A noi è appena capitato di passare da Orvieto e, volendo fare una sosta, ne abbiamo approfittato per fare una ricarica alla Enel X Way di fronte alla Coop, in via Costanzi. Tutti e due gli allacci erano liberi e abbiamo ricaricato nella presa DC da 50 kW, senza particolari problemi, come dimostra anche il certificato pubblicato a fianco. La app ci segnalava anche una Be Charge da 22 kW (libera anch’essa) sempre in via Costanzi, nel distributore Esso di Orvieto Scalo. Ma è vero che in una località turistica come questa, a due passi da Roma, servirebbe una rete più capillare. E, soprattutto, funzionante.