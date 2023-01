Ricarica Zoe: posso usare i Supercharger?

Ricarica Zoe: Marco, un lettore, ha acquistato una Renault elettrica usata del 2018 e ci scrive perché ha un paio di dubbi sulla ricarica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri questi vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Ricarica Zoe: e perché quel rumore quando attacco il cavo e parte la ricarica?

“S ono un vostro appassionato lettore da qualche tempo e vorrei innanzitutto farvi i complimenti. Lo scorso settembre ho acquistato una Renault Zoe di ottobre 2018 con soli 25.000 km percorsi, che era utilizzata da una concessionaria per far provare i clienti. Sono felicissimo e mi trovo molto bene. Vorrei chiedervi due info in merito alla ricarica. La prima è questa: spesso mi capita di collegare la macchina al cavo con la ricarica programmata. Le ultime due volte ho notato che la macchina una volta collegata fa un gran rumore, tipo una ventola che va avanti anche per più di mezz’ora. E la ricarica indicata nell’applicazione scende anche del 5%. È normale? La seconda è questa: la mia Zoe ha un cavo tipo 2 e può ricevere al massimo una carica con una potenza di 22 kW. È possibile ricaricarla alle stazioni supercharger di Tesla? La parte superiore del cavo è identica, ma la mia non accetta tensione continua. I Supercharger si adattano oppure no? Se provo a collegarmi rischio di danneggiare qualcosa? “ . Marco Baldini

Solo nella nuova serie della Renault si ricarica in DC fino a 50 kW

Risposta. Per Marco abbiamo una notizia buona e una cattiva. Cominciamo dalla notizia buona: non deve preoccuparsi del rumore che sente (a volte) quando inizia la ricarica. La ventola di cui parla serve a far sì che la ricarica avvenga alla temperatura ideale e quindi non c'è alcuna anomalia, anche se sulle prime desta qualche preoccupazione. Notizia cattiva: essendo del 2018, la sua Zoe con batteria da 41 kWh non accetta ricariche in corrente continua. Non solo nei Supercharger Tesla (peraltro non tutti disponibili ai clienti di altre marche e comunque con apposita app), ma in genere su tutti i caricatori in DC. Non c'è proprio possibilità di inserire il cavo nella presa, che ha una conformazione diversa, e comunque la batteria è predisposta solo per le ricariche AC. Solo con la nuova serie della Zoe, lanciata a fine 2019, è stata introdotta la possibilità di ricaricare la batterie da 52 kWh in Dc con potenza fino a 50 kW.