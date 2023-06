Ricarica: Wallbox Chargers risponde in diretta alle vostre domande

Il mondo della ricarica per veicoli elettrici raccontato da un player di caratura internazionale. Wallbox Chargers e Vaielettrico organizzano un webinar online pensato per distributori e rivenditori interessati a diventare business partner dell’azienda spagnola. Con focus sulle soluzioni di ricarica domestica, pubblica e aziendale.

Appuntamento MARTEDI 27 GIUGNO, alle ore 14, sulla piattaforma Zoom (link per iscriversi).

Il webinar è rivolto a tutti i distributori e rivenditori (di materiale elettrico, fotovoltaico, edile) interessati a diventare business partner di Wallbox Chargers, per offrire ai propri clienti le diverse soluzioni di ricarica prodotte dall’azienda.

Un webinar rivolto a distributori e rivenditori

Wallbox Chargers è uno dei maggiori player internazionali in fatto di sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Azienda spagnola, fondata nel 2015, opera sui principali mercati mondiali, offrendo diverse soluzioni di ricarica e gestione dell’energia in ambito domestico, commerciale e pubblico.

Come partecipare al webinar con Wallbox Chargers

–> Per avere accesso al nostro webinar è necessario iscriversi a questo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iHZgQdH_S16HPwIbQ4Nydw

Riceverete da Zoom la conferma dell’iscrizione e le coordinate per connettervi gratuitamente alla piattaforma.

Risponderanno alle vostre domande due esponenti di Wallbox Chargers: Alex Corazzari, country manager, e Roberto Fauda, pre-sales engineer.

Il programma del webinar prevede:

Panoramica aziendale su Wallbox Chargers

La gamma prodotti AC e DC

Software e applicazione My Wallbox

Q&A

Durante la sessione di Q&A on line, coordinata dal cofondatore di Vaielettrico, Mauro Tedeschini, sarà possibile rivolgere domande ai relatori, utilizzando la funzione “alza la mano” o inviando un testo scritto nella chat.

La durata prevista dell’evento è di un’ora, con inizio alle 14 e chiusura alle 15 .

–> Per qualsiasi domanda potete contattarci al seguente indirizzo: webinar@vaielettrico.it

