Ricarica veloce nella Spring: si può aggiungere?

Ricarica veloce nella Spring: si può modificare l’auto, inserendo la ricarica Fast da 30 kW di cui ora è sprovvista? Lo chiede Antonio. Vaielettrico risponde.

Ricarica veloce nella Spring: “Ho capito che servirebbe proprio, in caso di urgenza…”

“Quando, nell’ottobre scorso, ho ordinato la Dacia Spring Comfort Plus, mi fu detto dal concessionario che purtroppo non era disponibile l’optional della ricarica veloce. Mi pare fosse per mancanza di componentistica. Oro ho appreso che tali componentistiche sono disponibili. E ho constatato in questo breve periodo di utilizzo della Spring, ritirata da poco, che la mancanza del dispositivo di ricarica veloce è fortemente condizionante. Di fatto impedisce l’utilizzo del veicolo in caso di necessità o urgenza, per raggiungere località anche se poco lontane ( ad esempio, come nel mio caso, a circa 40 km). A maggior ragione se la necessità od urgenza sorge allorquando il veicolo ha già utilizzato parte della ricarica. Per cui domando : vi è possibilità di installare un dispositivo di ricarica veloce? Qual è la prassi da seguire e la spesa da sostenere? Colgo l’occasione per un parere sulla voce secondo la quale le ricariche veloci, e peggio ancora quelle superveloci, inciderebbero negativamente sulla vita della batteria“. Antonio Sanseverino

La ricarica a 30 kW è utilissima, ma purtroppo…

Risposta. Purtroppo ci risulta che l’adeguamento non è possibile, anche se in effetti sarebbe estremamente utile. Senza la possibilità di ricaricare in corrente continua, fino a 30 kW, la Dacia Spring accetta in alternata fino a un massimo di 7,4 kW. E quindi occorre tempo per ricaricare la batteria da 26,8 kW. È vero che questa auto è nata soprattutto per un utilizzo in città, dove l’autonomia (con un uso sapiente) può arrivare fino a 300 km. Un piccolo cabotaggio supportato da ricariche lente (soprattutto a casa) nei tempi morti. Ma è vero che possono capitare evenienze che ti costringono a dover ripartire più in fretta. E in cui la ricarica fast sarebbe molto utile. Il nostro consiglio a chi guarda oggi alla Spring, dunque, è di richiedere la versione con ricarica Fast. Quanto al deterioramento delle batterie con ricariche fast e super-fast, è vero che i costruttori sconsigliano di ricorrervi abitualmente. Ma di farne uso solo in casi sporadici, per esempio quando si è in viaggio e si ha fretta di ripartire.

