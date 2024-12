Ricarica V2G: Arera fa il punto e getta acqua sul fuoco

Arera fa il punto sulla ricarica bidirezionale V2G: grandi potenzialità per una rete elettrica 100% green, ma guai sottovalutare costi e complessità. Insomma, getta acqua sul fuoco.

Le auto elettriche sono “batterie con le ruote”, cioè sistemi mobili di accumulo di energia. Ma le ruote, mediamente, girano solo per il 5-6 % della loro vita utile. Per tutto il resto del tempo se ne stanno ferme, con le batterie piene di elettroni inutilizzati. Nel contempo ci arrovelliamo per capire come accumulare eccedenze di produzione e coprire i picchi della domanda elettrica quando a generare l’energia elettrica saranno solo fonti rinnovabili intermittenti e non programmabili. Ha senso? No, ma…

“Batterie su ruote”, pronto soccorso per la rete elettrica

I numeri, presi all’ingrosso, ci porterebbero a dire che le auto elettriche, se abilitate a rilasciare energia verso la rete oltre che riceverla a scaricarla verso le ruote (in gergo tecnico, bidirezionalità), saranno in futuro la soluzione finale per bilanciare reti elettriche totalmente “green”.

Uno studio di Terna (leggi) basato sulla proiezione dei veicoli elettrici circolanti in Italia nel 2030 (6,5 milioni fra EV e PHEV secondo gli scenari del PNIEC) quantifica in ben 300 GWh la capacità teorica di accumulo distribuito nella “batterie su ruote”. E’ molto più di quel che servirebbe al sistema elettrico italiano per tenere in equilibrio domanda e offerta pur rinunciare del tutto a centrali termoelettriche o nucleari.

E il think tank Transport & Environment, in un report diffuso a fine ottobre, sostiene che un parco auto elettrico con funzionalità bidirezionale consentirebbe di risparmiare 100 miliardi di euro da qui al 2040 in investimenti per sistemi ad hoc di accumulo stazionario. Siamo fra l’8 e il 10% di risparmio ogni anno sulla gestione dell’energia elettrica.

Risparmio che, se riversato in parte sugli EV driver che erogano il servizio, porterebbe un vantaggio compreso fra 31 e 780 euro ciascuno, pari al 52% dei costi di rifornimento annui. In sostanza dimezzerebbe le attuali spese di mantenimento di un’ auto elettrica.

Bello sì, ma con tre grossi problemi

‘Ma un poderoso (42 pagine) studio appena realizzato da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) getta un po’ di acqua sul fuoco. Esaminate le tecnologie oggi disponibili e le sperimentazioni in atto nel mondo – Italia compresa -, elaborati modelli statistici e simulazioni virtuali, evidenzia infatti tre tipi di criticità:

In conclusione, superare queste tre criticità richiederà tempo, ulteriori sperimentazioni e una buona dose di innovazione tecnologica e industriale. Sarà necessario quindi procedere per tappe successive. E ipotizza che i primi risultati parziali possano arrivare entro un paio di anni con la ricarica monodirezionale flessibile. Ma che la quadratura del cerchio, con le “batterie su ruote” totalmente bidirezionali e integrate alla rete elettrica, possa concretizzarsi solo attorno al 2035. Guarda caso, proprio la data scelta da Bruxelles per mettere al bando le auto termiche a gasolio e benzina.

Pur scontando tutte le difficoltà appena accennate, infatti, le auto elettriche potranno potenzialmente giocare un ruolo chiave nel futuro ecosistema energetico a emissioni zero. Mentre certamente non potranno farlo le attuali auto termiche, anche se alimentate a carburanti carbon neutral come gli e-fuel e i bio carburanti.

Ma procediamo con ordine vedendo una ad una le tre criticità sopra citate.

1/ Non tutte le auto circolanti possono partecipare al gioco della VGI (vehicle-grid integration) perchè…

2/ Il “gioco” è molto, molto complesso perchè…

Sono molti i soggetti che devono dialogare in tempo reale (distributori, fornitori, regolatori e utenti) attraverso molti dispositivi diversi (batterie, caricatori, contatori, piattaforma di gestione della rete).

Prendendo un’auto media (vedi tabella) , con un utilizzo primario medio e abitudini di ricarica medie, Arera stima che siano necessarie 17 vetture collegate contemporaneamente nella stessa area geografica per erogare una potenza di 100 kW, e 167 vetture per erogare 1 Megawatt. Ma le aggregazioni dovranno essere molto più ampie ancora per assicurare una capacità statisticamente garantita alla rete nelle ore più critiche del tardo pomeriggio-sera per l’eccesso di domanda e in quelle meridiane per l’eccesso di produzione. Mille auto connesse ad altrettante wallbox domestiche garantirebbero potenza fino a un massimo di 7 MW. Connesse a colonnine pubbliche o private da 22 kW garantirebbero fino a 22 MW.

3/ La complessità si traduce in maggiori costi perchè:

Le wallbox bidirezionali e intelligenti sono oggi molto costose , fra 4 e 7 mila euro. E le attuali wallbox e colonnine andranno tutte anzitempo sostituite.

Non è detto perciò che per il sistema elettrico nazionale lo stoccaggio diffuso dell’energia nelle auto elettriche risulti più vantaggioso dell’accumulo stazionario in impianti dedicati, i cosiddetti BESS.

Le conclusioni di Arera? Procedere a tappe: dal V1G al V2H (e il V2G entro il 2035)

«Tecnicamente la bidirezionalità è possibile, ma costi e complessità non vanno sottovalutati» commenta l’ingegner Emanuele Regalini della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia di Arera, uno dei curatori dello studio.

«Il V1G (flessibilità della ricarica monodirezionale n.d.r.) lo diamo abbastanza per consolidato e realizzabile – aggiunge -. Ci sono ancora aspetti tecnici ed economici da mettere a punto ma sono già tutti alla portata. Lavori a livello europeo sui codici di rete che verranno adottati l’anno prossimo già disciplinano questi aspetti. Nel giro di un paio d’anni possono diventare una realtà concreta».

La prima applicazione della bidirezionalità avverrà in ambito privato con il V2H (Vehicle to Home) e il V2B (Vehicle to Buildings). Le “batterie su ruote”, cioè, supporteranno rispettivamente le abitazioni e le aziende attraverso un singolo POD e senza coinvolgere direttamente la rete pubblica. «Lo gestisci tu -spiega Regalini –, sai quando sei a casa, a che ora e per quanto tempo e ognuno fa i conti sulle sue esigenze».

Per i POD che hanno già autoproduzione da fotovoltaico il passaggio a V2H e V2B sarebbe semplice, perché un contatore bidirezionale è già installato: quando si immette energia per il contatore è indifferente che la fonte sia il fotovoltaico o il veicolo.

Se non c’è fotovoltaico , il passaggio a V2H è più complesso ma, soprattutto, oggi non conveniente per un’abitazione italiana.

Sarà necessario comunque disporre di veicoli abilitati alla scarica della batteria e di wallbox e colonnine in grado di gestire la bidirezionalità a costi comparabili alle auto e caricatori attuali. Oggi i costi sono eccessivi «ma quando la normativa tecnica si stabilizzerà e i costruttori potranno fare investimenti con orizzonte temporale abbastanza lungo per produrli su larga scala, è ragionevole immaginare che i prezzi si abbasseranno» ragiona ancora Regalini.

Il V2G “totale”: prima tappa nei parcheggi di stazioni e aeroporti. Agli EV driver? Beneficio di 150-180 euro all’anno

Il V2G totale, come abbiamo già visto, implica una gestione molto più complessa. La rete deve avere la garanzia di poter accedere a una scorta di energia significativa, deve sapere a priori quanto può prelevare da ogni POD e in quali momenti perchè siano sincronizzati con i picchi di domanda, infine quanta energia residua deve lasciare alle batterie collegate. E viceversa, nei picchi di produzione.

«Il vantaggio del V2G rispetto al BESS – commenta Regalini – è evitare investimenti aggiuntivi e ulteriore occupazione di suolo. Però coordinare tanti punti, ciascuno con prestazioni diverse impone agli operatori di adottare complessi approcci di previsione probabilistica ancora da costruire». Il primo banco di prova potrebbe riguardare grandi aggregazioni naturali di auto in sosta prolungata. Per esempio i parcheggi di interscambio, quelli della stazioni e degli aeroporti.

Può aiutare l’Intelligenza artificiale? «Sicuramente può aiutare a fare modelli previsionali per prevedere quante auto a quell’ora saranno collegate e calcolare il supporto e il beneficio che può trarre il sistema o il privato» risponde il funzionario di Arera.

Le conclusioni della Relazione di ARERA evidenziano due aspetti importanti, uno specifico per il nostro paese ed uno economico più generale, relativi al V2G.

La coperta è corta: i benefici ci sono ma potrebbero non bastare a soddisfare la rete è gli EV divers

1) l’Italia presenta una situazione promettente rispetto ad altri paesi europei, grazie al lavoro già svolto negli ultimi anni su più fronti: installazione capillare di contatori elettronici, sviluppo della normativa tecnica e delle regole che favoriscono l’impiego di batterie connesse alle reti elettriche, l’avvio di progetti pilota promossi dai distributori locali.

In base a quanto è possibile prevedere oggi, anche tra 15 anni, i ricavi conseguibili da ciascun EV driver sarebbero nell’ordine di grandezza di 100-200 euro medi all’anno; si tratta di un dato medio e quindi inevitabilmente grossolano, ma condiviso da tutti gli studi realizzati finora a livello sia italiano sia europeo. Incluso quello di Transport & Environment, pur riconoscendo che in alcuni casi particolari il ricavo potrebbe essere molto più alto.

«Il vantaggio c’è ma potrebbe non essere così rilevante per tutti i veicoli» dice Regalini. Come usarlo? «O lo tiene il sistema e tutti ne beneficiano (si abbassano le bollette) oppure viene girato ai proprietari delle auto per incentivarli ad investire sui dispositivi bidirezionali (auto e wallbox)».

2)Ma la coperta è corta e potrebbe non bastare per convincere i proprietari di auto elettriche a cedere di fatto la gestione della loro batteria.

