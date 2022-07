Ricarica: un cavo trifase e una wallbox “tuttofare”

Cavo di ricarica più lungo, e la wallbox perfetta per sfruttare al massimo il fotovoltaico. Con una richiesta aggiuntiva: prelevare energia dall’auto per alimentare i consumi domestici. Alle domande dei lettori risponde il co fondatore e CEO di Silla Industries Alberto Stecca. Ricordiamo che potete inviare le vostre domande alla rubrica “Vaielettrico risponde” utilizzando la mail info@vaielettrico.it

Vorrei un cavo da 10 metri, ma quale?

“Buongiorno,

sono un felice possessore di un auto elettrica (VW e-up) e sono a chiederVi chiarimenti/delucidazioni in merito a quanto segue: per ricaricare l’auto suddetta ha fatto installare wallbox Gewiss monofase da 7,4 kwh 32 ampere (anche se la potenza nominale resa disponibile dal fornitore di energia Enel è di 6 kwh) ed uso il cavo tipo 2 per collegarmi alla wallbox (cavo lunghezza 5 metri fornitomi assieme all’autovettura); nel caso decidessi di acquistare un cavo piu lungo (10 metri), sempre tipo 2, per collegarmi alla wallbox , ma trifase di 11kw e 16 ampere, potrebbe andare bene ugualmente per la ricarica da wallbox a auto elettrica ? Oppure è consigliabile/indispensabile acquistare solo il cavo monofase da 7,2 kw e 32 ampere (lungo 10 metri) ?

grazie per eventuale risposta, cordialmente.„

Giovanni

Pensi al futuro, scelga il trifase

Risposta – Il cavo di ricarica che collega un’auto elettrica alla sua wallbox riconosce in automatico se l’impianto e/o l’auto siano in monofase o in trifase e consente, in ogni caso, la ricarica dell’auto alla massima potenza possibile. Chiaramente un cavo di ricarica (monofase o trifase che sia), deve essere in grado di sopportare la potenza massima che la wallbox invierà all’auto durante la ricarica, ed è per questo che esistono cavi sia da 16A che da 32A.

Se il lettore desidera acquistare un cavo più lungo, dato che l’investimento è di una certa importanza, il nostro consiglio va per un cavo trifase della lunghezza desiderata ma da 32A, così se in futuro decidesse di cambiare l’auto a favore di un modello con un caricatore di bordo trifase da 22kW (cioè 32A), non avrebbe la necessità di sostituire il cavo e vedrebbe protetto il suo investimento.

Voglio il massimo dal mio fotovoltaico

“Ho un impianto fotovoltaico da 5,1 kw di potenza, Inverter FRONIUS, in regime 1°Conto Energia (2006). Produco annualmente da 5780 a 6211 KWh. Autoconsumo il 50% di corrente prodotta e ne immetto in rete il restante 50 % che con il rimborso Modalità :SCAMBIO SUL POSTO mi viene retribuito a 0,11 € al KWH (e liquidato/saldato, dopo circa un anno). Sto acquistando un Auto Elettrica, e vorrei installare una colonnina che abbia queste caratteristiche:

1. Regolare l’inizio carica e lo stop carica alla % di carica che decido io!

2. Fare funzionare la carica della batteria dell’Auto solo quando il mio impianto Fotovoltaico imette in Rete l’eccesso di corrente prodotta al netto del mio AUTOCONSUMO.

3. LA PIU IMPORTANTE: Che di notte o quando lo decido io, possa utilizzare la carica della batteria dell’Auto per alimentare le UTENZE DI CASA MIA (Frigo, TV, PC, Alimentazione Caldaia Gas e Pompa di calore quando necessario).„

Gianpietro

Ecco quello che cerca, ma il V2H non è possibile

Risposta –

1. Se la possibilità di gestire il SOC (state of charge) è inserita in tutte le colonnine DC (pubbliche), le colonnine AC (in cui rientrano Prism e i dispositivi per la ricarica domestica) non sono provviste della funzioni che permettono di regolare l’attività di ricarica in base alla percentuale. Tuttavia molte auto presenti sul mercato permettono di configurare un limite oltre il quale la ricarica non prosegue. Pertanto il mio consiglio è verificare in concessionario che il pannello delle impostazioni dell’auto scelta supporti questa funzionalità.

2. Questo è possibile e mi permetto di segnalare che, proprio Prism Solar RFID, è in grado di soddisfare puntualmente l’esigenza segnalata. Scegliendo la modalità Solar, Gianpietro potrà ricaricare l’autovettura usando solo ed esclusivamente l’energia prodotta in eccesso dal suo fotovoltaico. Quando Solar è attivata e si presentano situazioni di meteo avverse o cala la sera, invece, l’auto non viene ricaricata ma Gianpietro avrà la certezza che Prism non preleverà mai energia dalla rete. Con la modalità Solar è quindi possibile ricaricare l’auto gratis ma in assenza di energia fotovoltaica in eccesso l’auto non si ricarica.

3. Il fatto di poter sfruttare l’energia della batteria della propria EV per alimentare i consumi domestici è una sinergia che prende il nome di bidirezionalità della ricarica, nella fattispecie riassunta con l’acronimo V2H (ossia vehicle to home). Sebbene siano allo studio soluzioni capaci di rendere possibile questo orizzonte quanto prima, attualmente nessuna vettura presente sul mercato è dotata di tale funzionalità.

Auguro a Gianpietro un buon viaggio a bordo della sua nuova EV, sperando davvero che la sua esperienza con l’auto in arrivo sia positiva.