Ricarica ultra-rapida nei supermercati: Atlante e Coop Atlantique a 600 kW













Accordo strategico tra Atlante e Coop Atlantique per portare la ricarica ultra-veloce nei parcheggi dei supermercati francesi. L’intesa prevede l’installazione di colonnine in almeno 30 siti, con potenze fino a 600 kW, integrando anche sistemi di accumulo energetico.

L’iniziativa riguarda una delle principali cooperative di consumo francesi, attiva soprattutto nel centro-ovest del Paese. L’obiettivo è trasformare i parcheggi in veri e propri hub energetici, accessibili e integrati nella quotidianità degli utenti.

Ricarica fino a 600 kW e sistemi di accumulo

Coop Atlantique ha deciso di investire in modo strutturato nella ricarica, scegliendo un partner specializzato come Atlante, già attivo nel sud Europa – anche in Italia – con oltre 1.100 punti di ricarica.

L’accordo prevede l’installazione di colonnine fast e ultra-fast con potenze fino a 600 kW, un livello che consente ricariche molto rapide, compatibili con soste brevi.

Elemento distintivo è l’integrazione del sistema EnergyArk, sviluppato dal gruppo TCC, che permette lo stoccaggio dell’energia per gestire i picchi di domanda. Una soluzione che mira a offrire elevate prestazioni, riducendo l’impatto sulla rete elettrica.

L’uso combinato di ricarica ad alta potenza e storage rappresenta una delle direttrici più interessanti per lo sviluppo dell’infrastruttura europea, soprattutto in contesti dove la rete non è sempre pronta a supportare carichi elevati.

Un altro elemento chiave dell’accordo è il posizionamento sul prezzo: le due aziende puntano a offrire tariffe competitive, con l’obiettivo di rendere la ricarica accessibile a un pubblico più ampio.

Supermercati, i nuovi hub della mobilità elettrica

I primi siti saranno operativi entro la fine del 2026, segnando l’avvio concreto di un progetto importante nella convergenza, sempre più in voga, tra retail e mobilità elettrica.

Dopotutto i punti vendita – tra super e ipermercati – sono considerati luoghi ideali per ospitare questo tipo di infrastruttura: traffico regolare, soste di durata compatibile con la ricarica e presenza capillare sul territorio.

Poter ricaricare l’auto elettrica mentre si fa la spesa diventa un servizio aggiuntivo, strategicamente importante per i gestori, che può avere un peso nella scelta del punto vendita stesso da parte del cliente.