Ricarica troppo lenta nella mia plug-in

Ricarica troppo lenta, nelle colonnine pubbliche, con la mia Link & Co. 01 ibrida plug-innon vado oltre i 3.2 kW di potenza, lamenta Paolo, un lettore.

“Leggo il vostro sito con piacere da quando, da circa 20 giorni, ho acquistato una Link & co. del 2021 ibrida plug-in. Apprezzo tantissimo di questa auto guidare in elettrico, dato che faccio tanti km in città, tutto un altro mondo. Attualmente ricarico con la shuko la notte e va bene, perché ci impiega circa 8 ore quindi nessun problema. Il problema è quando ho provato alla colonnina: ci vuole, con il cavo in dotazione da 3.2kW Tipo 2, circa 5 ore, davvero tante. Ho chiesto sul forum della Link se posso acquistare un cavo più performante. Le stesse auto dal 2022 portano un cavo da 7kW, ma me lo hanno caldamente sconsigliato perché potrebbe danneggiare la batteria o addirittura bruciarla. La domanda è: avete esperienze diverse per questa auto? Perché è un vero peccato dover caricare così lentamente se mi trovo fuori casa, ma visto quello che mi hanno detto ho paura a prendere un cavo diverso. Grazie“. Paolo Venturini

Il limite di potenza è quello, bisogna prenderne atto

Risposta. Non è certo la rapidità di ricarica il punto forte delle ibride plug-in. In genere questa auto si ricaricano nei tempi morti, a potenze contenute, spesso con normali prese Schuko in garage. Il caricabatteria interno della Lynk & Co. 01, per esempio, accetta al massimo 3.7 kW (16A 230V monofase). Si possono utilizzare anche colonnine in AC di potenza maggiore, ma il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più basso tra i due. In questo caso, appunto, i 3,7 kW di potenza del caricatore integrato nel modello cinese. E se la batteria è scarica in effetti possono servire anche 5 ore, perché la capacità delle celle della Lynk & Co. 01 è notevole, 17,6 kWh. Con un’autonomia dichiarata in elettrico di 69 km. Numeri che la pongono al 4° posto tra ibride plug-in più vendute in Italia, con 3.159 immatricolazioni nella prima metà dell’anno.