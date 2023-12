Ricarica troppo lenta: come evitare brutte sorprese?

Ricarica troppo lenta: dopo avere pubblicato il suo sfogo sul sito, Monica è stata contattata da Paolo Mariano per una video-intervista sui problemi a cui vanno incontro i neofiti dell’auto elettrica. E ora interviene Patrick, con una proposta.

Ricarica troppo lenta e altri problemi: servono dei corsi

“Sono un felice possessore di una Renault Twingo Z.E. Ho visto il vostro ultimo video con la signora che non era abbastanza informata sull’auto elettrica e ha avuto un’esperienza negativa in un suo viaggio. Io ho comprato l’auto elettrica con il pieno di incentivi (10.000 euro) due anni fa. I concessionari non mi hanno mai informato, anzi, sembrava quasi non fossero interessati a vendermi un’auto elettrica. Tutte le mie conoscenze le ho avute tramite il vostro canale o altri, sempre su YouTube. Secondo me i grandi costruttori dovrebbero organizzare dei corsi per spiegare ai potenziali clienti l’auto elettrica. I concessionari devono essere più chiari possibile sui pregi e difetti dell’auto a zero emissioni. Comunque sia, io ho percorso 27.000 km in due anni e non ho mai avuto molti problemi. Credo nella mobilità elettrica e nel grande potenziale che si svilupperà in futuro. Vi seguo sempre: VAIELETTRICO“. Patrick Ciminelli

Basterebbero dei brevi tutorial con le info di base…

Risposta. Forse basterebbero dei brevi video-tutorial da mostrare al cliente, in cui raggruppare le informazioni essenziali per chi acquista un’elettrica. Non è che siano poi tanti i problemi a cui vanno incontro i neofiti e sono riferiti alle modalità di ricarica (con tempi, prezzi e potenze) e a quel che condiziona l’autonomia. È anche vero, però, che se non si hanno le informazioni basilari su questi temi ci si può ritrovare in serio imbarazzo. Un po’ come è capitato alla lettrice nel viaggio in Volkswagen ID.4 da Forlì a Tarcento, che l’ha indotta a sbottare dicendo che l’auto elettrica la ridarebbe volentieri indietro. È un dialogo, quello tra Paolo e Monica, che dice molte cose sulle difficoltà che si incontrano nel passare da un’auto termica a un’elettrica. Chi le auto le vende, ma non solo, dovrebbe ascoltarlo con attenzione nel video riprodotta sopra e farne tesoro.