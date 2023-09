Ricarica Tesla trasformata in parcheggio in quel di Casalecchio in un grande centro commerciale. E anche nella vicina Bologna furbetti all’opera…

Ricarica Tesla trasformata in parcheggio a Casalecchio (Bo)

Neppure le ricariche Tesla si salvano dai furbetti della ricarica, ovvero gli automobilisti con macchine termiche che parcheggiano (impuniti) negli spazi delle colonnine. Questa segnalazione arriva da Francesco Melis: “Non so se dalle foto si capisce, ma questi sono i parcheggi delcentro commerciale Meridiana di Casalecchio di Reno. In cui sono presenti circa una ventina di parcheggi Tesla con di fianco la colonnina per la ricarica. Come al solito, sono quasi tutti occupati da auto non elettriche. Mi chiedevo, tralasciando la maleducazione di queste persone, se esiste pure un divieto che prevede delle multe per avere parcheggiato lì, oppure sono spazi aperti a tutti? Grazie mille”. Nelle foto del centro commerciale a un passo da Bologna si vede bene che gli stalli Tesla, ben segnalati, sono occupati da abusivi. Rendendo impossibile la ricarica. È possibile multare? Siamo in uno spazio privato e quindi solo la direzione del Centro Commerciale può intervenire. A nostro modo di vedere arrivando anche a rimuovere queste auto.

Stessa musica anche in città

Ma non è che nel vicino capoluogo, Bologna, le cose vadano meglio. Un altro lettore, Carlo Culot, ci segnala che il vizietto persiste anche in una centralissima colonnina Be Charge di cui ci eravamo già occupati: “Stesso posto (Bologna via Jacopo della Lana ) stessa storia. Colonnina attiva, ma sempre inutilizzabile. È così tutti i giorni, impossibile ricaricare! E nessuno dice nulla”, ci scrive sconsolato. Si tratta di una beffa per chi deve farsi un bel giro per trovare un’altra colonnina. Ma si tratta anche di un bel danno economico per chi la colonnina l’ha installata e la fa funzionare. Come se un benzinaio non potesse incassare perché la sua pompa di benzina è utilizzata come parcheggio. Triste constatare anche che le varie Polizie Locali non intervengono quasi mai, nonostante che il Codice della Strada preveda la multa per divieto di sosta.