Ricarica: sono proprio costretto a scaricare un’App?

Come funziona il mondo della ricarica? Sono costretto a scaricare un’App e sottoscrivere un contratto con un operatore o posso utilizzare la carta di Credito o il Bancomat? Lo chiede Marco, in previsione di acquistare un’auto elettrica. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

“Buongiorno, non sono ancora un utilizzatore di auto elettriche, ma vorrei acquistarne una con i prossimi incentivi. A tal proposito sono a chiedervi informazioni e spiegazioni sul mondo delle ricariche pubbliche.

Ovvero vorrei sapere se un utente può o non può ricaricare in qualsiasi colonnina presente sul territorio nazionale ed europeo con la propria carta di credito o bancomat (se possibile conoscere quali e quanti sono i gestori) o se deve comunque abbonarsi ad una o più aziende erogatrici del servizio, scaricando le App necessarie per gestire il rifornimento.