Ricarica salata in hotel, a 0,90, ho detto no grazie

Ricarica salata in hotel 0,90 al kWh: è la richiesta che si è sentita fare Roberto in un hotel di Montegrotto, nel padovano. Il lettore ha risposto piccato: no grazie.

Ricarica salata in hotel a 0,90, possibile? Spendo molto meno alla colonnina pubblica

“Ciao a tutti Voi della redazione di Vaielettrico, Vi seguo tantissimo in particolar modo i video di Paolo Mariano su YouTube. Scrivo in relazione ad un recente video che parlava di ricarica gratuite in hotel offerte come servizio, come plus, per chi soggiorna. Vi voglio mandare uno screenshot della risposta di un hotel di Montegrotto Terme (Pd) alla mia domanda se avevano la possibilità di ricaricare un’auto elettrica. Soggiornando presso l’hotel naturalmente: 0,90 euro al kWh. La mia risposta è stata: No grazie, spendo molto meno con un abbonamento alle colonnine pubbliche!“. Roberto Sarti

Un servizio prezioso, ma non bisogna esagerare…

Il video in cui Paolo Mariano esorta a predisporre la ricarica nelle strutture ricettive come hotel ecc..