Ricarica record per Chery: da 10 a 97% in 7 minuti

Ricarica record per Chery: dal 10 al 97% in 7 minuti, anzi 6,50” per la precisione. Un’autonomia di 500 km si recupera così in 5 minuti.

Ricarica record per Chery, con punte di 1.440 kW

I costruttori cinesi continuano a sfidarsi sulle potenze di ricarica. E, quindi, sul taglio dei tempi di sosta necessari. Ha iniziato BYD con il suo Fast Charging, seguita da Geely, FAW e CATL, che le batterie le produce. Il minimo comun denominatore è dato da potenze superiori a 1.000 kW. Soglia lagamente superata dal Gruppo Chery, ben conosciuto anche da noi per marchi come Lepas, OMODA e JAECOO. Il nuovo sistema di ricarica ultraveloce di Chery si chiama ‘Volt-Dragon’ e arriva a punte di 1.440 kW. A giudicare dagli annunci, solo CATL al momento è in grado di fare meglio, impiegando 6 minuti e 27 secondi per immettere energia per 500 km. A Geely e BYD servono 8-9 minuti, che sono comunque il tempo di un caffè. È chiaro che per noi poveri italiani queste tempistiche sono inimmaginabili: servono caricatori in grado di arrivare a queste incredibili potenze.E auto che le accettino.

L’intelligenza artificiale per prevenire surriscaldamenti

C’è da chiedersi, ovviamente, se non ci siano pericoli di surriscaldamento quando si arriva a queste potenze. Chery risponde spiegando che uno degli elementi più importanti della tecnologia ‘Volt-Dragon‘ è il sistema di gestione intelligente sviluppato in-house. Si chiama non a caso CheryMind. E utilizza l’intelligenza artificiale per regolare la potenza di ricarica in base alle variazioni di temperatura all’interno della batteria. La cosa incredibile è che Chery sta già passando alla fase applicativa, per disporre presto di 100 stazioni in 10 città cinesi. Con l’obiettivo di arrivare a 20.000 stazioni di ricarica in tutto il mondo entro tre anni. Naturalmente non c’è solo il problema poi di disporre di coilonnine a queste incredibili potenze. Servono anche batterie in grdo di accettarle. E anche su questo servono molti, molti anni.