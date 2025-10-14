





Ricarica rapida senza media tensione in Germania. L’innovazione nelle colonnine Stadtwerke Stuttgart (SWS) in un sito della Deutsche Bahn nel quartiere di Zuffenhausen, a Stoccarda.

Ricarica rapida senza media tensione con 8 HPC da 300 kW

I promotori del progetto lo definiscono “tecnologicamente unico“. Spiegando che per la prima volta,i caricabatterie rapidi a corrente continua possono funzionare all’interno della rete a bassa tensione. Eliminando la necessità di un collegamento a media tensione, più complicato e costoso. Ciò è reso possibile da un’innovativa tecnologia batterie di ADS-TEC Energy, azienda di Nürtingen. Combinata con il sistema di gestione intelligente dell’energia di Vector Informatik di Stoccarda. Nell a stazione sono state installate 8 ricariche HPC ultraveloci, in grado di erogare fino a 300 kW utilizzando il 100% di energia verde. Un sistema di accumulo locale alleggerisce la rete nei periodi di elevata disponibilità energetica. Riducendo le esigenze di espansione della rete e i costi e i tempi necessari per la realizzazione di nuovi hub.

“Si risolvono i problemi di spazio e di connessione”

Spiega Thomas Speidel, CEO di ADS-TEC Energy. “Come vedete qui a Zuffenhausen, spazio limitato e mancanza di connessione rappresentano spesso sfide importanti. Con i nostri sistemi, non è necessario un ampliamento preventivo della rete. La flessibilità integrata delle unità di accumulo fornisce un’elevata potenza di ricarica. E contemporaneamente funge da strumento multifunzionale per la transizione energetica “. Peter Guse di Vector aggiunge: “I veicoli elettrici mettono a dura prova le reti: non sono state progettate per loro. Con il sistema di gestione intelligente vCharM, affrontiamo questo problema. Disaccoppiando nel tempo domanda e produzione di energia. Questo non solo avvantaggia questo progetto, ma supporta la decarbonizzazione. Consentendo l’uso mirato dell’energia rinnovabile in eccesso“.

Ricarica rapida senza media tensione: prezzo 0,45 euro/kWh

Stadtwerke Stuttgart prevede di sviluppare ulteriormente la stazione di Zuffenhausen. In modo che i clienti possano beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi dell’elettricità. Entro il 2026 è prevista l’introduzione di opzioni di ricarica dinamica: la batteria della stazione verrà caricata quando i prezzi delle rinnovabili saranno relativamente bassi. È inoltre allo studio l’integrazione intersettoriale dei sistemi fotovoltaici presso l’hub. Inoltre, i sistemi di batterie diventeranno bidirezionali, La stazione può essere attivata tramite carta di ricarica, app (rete Intercharge) o carte di credito. Le opzioni di pagamento includono PayPal, Apple Pay e Google Pay. Il nuovo sistema con codice QR ad hoc offre una comodità ancora maggiore. Fino alla fine di dicembre 2025, la ricarica è disponibile a 0,45 euro/kWh.