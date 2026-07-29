Ricarica rapida, Hongqi meglio di tutti: 10-70% in 3 minuti e 41 secondi













La corsa alla ricarica ultra-rapida delle auto elettriche si intensifica in Cina. FAW Group ha annunciato che il marchio premium Hongqi, insieme al produttore di batterie Lishen Battery, ha completato i test di una nuova batteria capace di passare dal 10% al 70% di carica in meno di 4 minuti (3’41”).

Il nuovo exploit si inserisce nella competizione tecnologica – con protagonisti anche colossi come BYD e Geely – che punta a ridurre sempre più i tempi di rifornimento delle vetture elettriche.

Una batteria da 12C per abbattere i tempi di ricarica

Secondo FAW Group, la nuova batteria raggiunge una velocità di ricarica massima di 12C, un valore che indica la capacità di ricevere una quantità di energia pari a dodici volte la propria capacità nominale in un’ora. In termini pratici, questo consente tempi di ricarica estremamente ridotti.

Nei test condotti la batteria ha raggiunto il 70% dello stato di carica in 3 minuti e 41 secondi, mentre per arrivare dal 10% al 97% sono stati necessari 8 minuti e 3 secondi.

Per ottenere questi risultati gli ingegneri hanno sviluppato un nuovo anodo ad alta efficienza, un elettrolita proprietario in grado di facilitare il movimento degli ioni di litio e tecniche di rivestimento e drogaggio dei materiali che hanno ridotto del 15% la resistenza interna rispetto a celle della stessa categoria.

Il raffreddamento diventa decisivo

Per contrastare uno dei principali ostacoli alla ricarica ad altissima potenza, il calore prodotto durante il processo, la nuova batteria utilizza un sistema intelligente di raffreddamento a liquido. Il meccanismo è stato progettato per mantenere una differenza di temperatura inferiore a 3 °C tra le diverse celle del pacco batteria durante le sessioni di ricarica più impegnative.

Il sistema controlla inoltre in tempo reale la temperatura, la tensione e la capacità delle celle, adattando automaticamente la curva di ricarica per evitare fenomeni di sovratensione o sovraccarica, con l’obiettivo di preservare sicurezza e durata della batteria.

Una sfida…sul filo dei secondi

L’annuncio di FAW arriva in un contesto di forte competizione tra i principali costruttori e produttori di batterie cinesi, la cui rapidità nell’annunciare tecnologie simili ha avuto un accelerazione notevole a partire dal 2026, dimostrando come la ricarica ultra-rapida sia diventata uno dei principali terreni di sfida dell’industria cinese dell’auto elettrica.

La corsa tecnologica ad abbassare il più possibile i tempi vede in prima linea BYD, che ha lanciato le nuove colonnine proprietarie Flash Charging da ben 1500 kW insieme alla nuova Blade Battery 2.0, già installata su diverse elettriche di serie. A ruota si è inserito un altro colosso come Geely, che ha sviluppato una soluzione analoga con la batteria Energee Golden Brick, al momento disponibile su marchi del gruppo come Zeekr e Lynk & Co.

Ovviamente la voce grossa la fa anche CATL, il più grande produttore di batterie al mondo, che con la serie Shenxing 3 è in grado di completare una ricarica dal 10% all’80% in appena 3 minuti e 44 secondi. Qualche secondo in più di FAW & Hongqi (con ricarica però al 70%) e la loro cella da record 12C.

Qui uno schema riassuntivo della situazione attuale:

Quando arriveranno in Europa?

Per il momento non è stato comunicato su quali modelli Hongqi verrà installata la nuova batteria né quando inizierà la produzione su larga scala.

Resta inoltre da verificare se questa tecnologia sarà destinata anche ai modelli commercializzati in Europa. Prestazioni di questo livello richiedono infatti infrastrutture di ricarica ad altissima potenza, ancora poco diffuse nel mercato europeo rispetto alla Cina.